BR KulturBühne Text statt Tracht: "Die Wiesn fällt aus – Wir trachten nach Texten"

Kaum ein anderer Ort in München macht die Corona-Krise momentan so sichtbar wie die Theresienwiese: Dort, wo sonst das größte Fest der Welt exzessiv gefeiert wird, ist heuer nichts los. Die Sprecherinnen und Sprecher des BR füllten die Leerstelle des Oktoberfestes aus – mit Texten von, über und am Rande der Wiesn: Ein Wiesn-Spezial der traditionellen "BR Sprech(er)stunden" rechtzeitig zum eigentlichen "O‘zapft is!", bereits ab Mittwoch 16. September auf der BR Kultur Bühne. Die Online-Lesungen sind mit einem Spendenaufruf zugunsten der Aktion "Sternstunden" verbunden.