BR Fernsehen Sport-Talk "Kreuzer trifft..." geht in die vierte Staffel

17. Oktober: Rennfahrerin Sophia Flörsch / Starnberger See und München



Heute trifft Marianne Kreuzer die Rennfahrerin Sophia Flörsch. Deren liebste Beschäftigung: den meist männlichen Konkurrenten die Hinterreifen zu zeigen. Schon als Zehnjährige gewann Sophia die Kart-Europameisterschaft, später raste sie in der Formel 4 als erste Frau aufs Podium. Ihr Ziel ist die Formel 1. In Tutzing am Starnberger See erzählt die 20-jährige Grünwalderin, warum es für Frauen besonders schwer ist, in der Königsklasse des Motorsports ein Cockpit zu bekommen. Am Isarufer blickt Sophia Flörsch auf den schlimmsten Unfall ihrer noch jungen Karriere zurück: den Horrorcrash in Macau 2018, den sie nur mit viel Glück überlebt hat.



24. Oktober: Fußball-Weltmeister Karl-Heinz Riedle / Allgäu



Heute trifft sich Marianne Kreuzer mit dem Fußball-Weltmeister und Champions-League-Sieger Karl-Heinz Riedle im Allgäu – auf der Tröblers Alpe, am Alpsee in Immenstadt und auf dem Golfplatz in Oberstaufen-Steibis. „Air“ Riedle verrät, wie er Deutschland 1990 im Elfmeterschießen gegen England in Finale schoss, ohne zuvor als Profi-Fußballer je einen Strafstoß verwandelt zu haben. Und warum er den Champions-League-Sieg mit Borussia Dortmund 1997 mit einer äußerst wertvollen Uhr einlösen musste.



31. Oktober: Skisprung-Ass Severin Freund / Bayerischer Wald/Niederbayern



Text folgt



7. November: Motorsport-Legende Leopold Prinz von Bayern / Starnberger See und München



Heute trifft sich Marianne Kreuzer mit Leopold Prinz von Bayern. Der Ur-Ur-Neffe von König Ludwig II. war jahrzehntelang erfolgreich im Motorsport unterwegs und stand in seiner Karriere über 120 Mal ganz oben auf dem Podest. Am Starnberger See erzählt Prinz "Poldi" über kuriose Erlebnisse im Fahrerlager und über eine spirituelle Begegnung mit seiner verstorbenen Großmutter. Natürlich ist auch der sagenumwobene Märchenkönig Ludwig II. ein großes Thema.



14. November: Ex-Alpin-Star Michaela Gerg / Lenggries und Sylvensteinsee



Heute trifft sich Marianne Kreuzer mit der viermaligen Ski-Weltcupsiegerin Michaela Gerg in Lenggries. Die 56-Jährige betreibt dort eine große Ski-Schule mit 65 Skilehrern. Beim Schneeschuh-Wandern auf dem Brauneck verrät die WM-Dritte im Super G, welche Rolle eine Wünschelrute in ihrer großartigen Karriere gespielt hat. Nach dem aktiven Sport erkrankte Michaela Gerg an Schilddrüsenkrebs. Am Sylvenspeichersee blickt sie zurück auf die schweren Monate, in denen sie um ihr Leben kämpfen musste.