BR Fernsehen Sport-Talk "Kreuzer trifft..." geht in die fünfte Staffel

16. Oktober: Skilanglauf-Held Peter Schlickenrieder / Schliersee



23. Oktober: Ski alpin-Star Martina Ertl / Lenggries



Marianne Kreuzer trifft die zweimalige Ski-Weltmeisterin Martina Ertl auf der Quenger Alm am Brauneck in Lenggries. Die 49-Jährige gewann in ihrer Karriere drei olympische Medaillen und stellte mit 429 absolvierten Weltcuprennen einen bis heute gültigen Weltrekord auf. Und wer weiß: Vielleicht taucht der Name Ertl bald schon wieder in den Siegerlisten auf. Denn Martinas Ertls Tochter Romy gehört zu den größten Nachwuchshoffnungen im deutschen Skiverband.



30. Oktober: Formel 1-Legende Christian Danner / Starnberger See



In der Gegend rund um den Starnberger See begegnet Marianne Kreuzer dem ehemaligen Formel 1- Piloten Christian Danner. Gegen den Willen seines Vaters schlug der heute 64 -Jährige Münchner eine Karriere als Rennfahrer ein und schaffte Mitte der 80er-Jahre den Sprung in die Motorsport-Königsklasse. Eine legendäre Ära, die weniger von der Technik als vielmehr von der Eigenverantwortung der Fahrer geprägt war. Aber auch eine Zeit, in der viele Rennfahrer - darunter die deutschen Asse Stefan Bellof und Manfred Winkelhock - tödlich verunglückten.



6. November: Fußball-Weltmeister Paul Breitner - Folge 1 / Münchner Umland



In der ersten von zwei Folgen mit Fußball-Weltmeister Paul Breitner besucht Marianne Kreuzer mit diesem einen wunderschönen oberbayerischen Biergarten. Dort erklärt der 71-Jährige, warum er viel lieber Bayer als Weltmann ist und warum Watten für ihn wichtiger ist als Schafkopfen. Insgesamt fünfmal wurde Breitner mit dem FC Bayern Deutscher Meister - dabei wäre er als Jugend-Nationalspieler um ein Haar beim Lokalrivalen 1860 München gelandet…



13. November: Fußball-Weltmeister Paul Breitner - Folge 2 / München



In der zweiten Folge mit Paul Breitner hat sich Marianne Kreuzer im Münchner Lustspielhaus mit dem Fußball-Weltmeister von 1974 verabredet. Der Mann aus Kolbermoor ist großer Kabarett-Fan. Warum auch der Fußball für ihn häufig kabarettistische Züge hat, verrät er im Interview. Sehr emotional wird es, als Paul Breitner über seinen im letzten Jahr verstorbenen Freund Gerd Müller spricht. Für ihn war der „Bomber der Nation“ der größte Spieler aller Zeiten.