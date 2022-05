Deutsche und internationale Stars Das Konzertprogramm der 31. BR-Radltour

Sonntag, 31. Juli, Cham in der Oberpfalz, Städtisches Stadion an der Further Straße

Präsentiert von BAYERN 1

80s PIONEERS feat. Steve Norman (Spandau Ballet), Carol Decker (T’Pau), Cutting Crew



Wir holen die Schulterpolster raus und werfen uns in die Karottenjeans unter dem Motto: Party like it’s the 80’s! Die drei britischen 80er-Helden machen Cham zur Partyzone mit Klassikern wie "Gold", "True", "China In Your Hand" und "(I Just) Died In Your Arms Tonight".



Montag, 1. August, Landau an der Isar, Volksfestplatz Harburger Straße

Präsentiert von BAYERN 3

Max Giesinger



Er ist der eine von "80 Millionen"! Vor fünf Jahren hat der Charmebolzen aus dem Schwarzwald die Herzen der BR-Radltour-Besucher bereits einmal erobert. Landau darf sich auf ein tolles Konzert mit Hits wie "Wenn sie tanzt" oder "Irgendwann ist jetzt" freuen.



Dienstag, 2. August, Freising, Volksfestplatz Luitpoldanlage

Präsentiert von BAYERN 1

THE HOOTERS



"All You Zombies", "Johnny B" oder "Satellite" – jeder kennt die Songs der Hooters! Die Band um die Superstars Eric Bazilian und Rob Hyman bringt echtes Festival-Feeling nach Freising.



Mittwoch, 3. August, Aichach, Volksfestplatz Schrobenhausener Straße

Präsentiert von BAYERN 3

Doppelkonzert: LEONY und LIENNE



Zwei Frauen. Zwei tolle Künstlerinnen. Zwei aus Bayern. Lienne kommt aus Augsburg und ist auf dem besten Weg, ein Star zu werden. Leony macht sich aus dem oberpfälzischen Cham auf den Weg in die weite Welt und erobert mit "Faded Love" und "Remedy" die Charts.



Donnerstag, 4. August, Dietfurt an der Altmühl, Volksfestplatz Bahnhofstraße

Präsentiert von BAYERN 1

MICHAEL SCHULTE



Der sympathische Lockenkopf und zweifache Papa ist mittlerweile eine fixe Größe in der deutschen Poplandschaft. Seine Songs "For A Second", "Keep Me Up" oder "Here Goes Nothing" sind aus den Radiocharts nicht mehr wegzudenken.



Freitag, 5. August, Gunzenhausen, Volksfestplatz zum Schießwasen

Präsentiert von BAYERN 3

SPORTFREUNDE STILLER



Die drei Jungs aus Germering haben die größten Festivals in Deutschland gespielt und mit unserer Fußball-Nationalmannschaft 2006 am Brandenburger Tor gefeiert. Die Freude ist riesig, dass sie 2022 beim Finale der BR-Radltour dabei sind! Übrigens: Auf dem Cover der aktuellen Single "I’m Alright!" ist passenderweise ein Fahrrad zu sehen.