BR Fernsehen Komödienklassiker im Sommerprogramm

Auch in diesem Jahr zeigt das BR Fernsehen in den Sommermonaten immer sonntagabends zur besten Sendezeit eine Reihe unvergessener Komödienklassiker. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit Stars wie Heinz Rühmann, Senta Berger, Liselotte Pulver, Heinz Erhardt, Peter Alexander u.v.a. Viele der Komödien sind nach Ausstrahlung auch in der BR Mediathek zu finden.

Als Vorgeschmack wird außerhalb der Reihe bereits am Samstag, 25. Juni 2022, zum 70. Geburtstag von Hansi Kraus um 20.15 Uhr der Klassiker "Lausbubengeschichten" ausgestrahlt.

Die Filme im Überblick:

Sonntag, 10. Juli, 20.15 Uhr

"Der brave Soldat Schwejk"

Spielfilm, Deutschland 1960

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 30 Tage



Der böhmische Hundehändler Schwejk (Heinz Rühmann) lebt zufrieden in Prag, bis er mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs zur k.u.k. Armee eingezogen wird. Die Militärmaschinerie will ihn zum Soldaten erziehen, doch der eigensinnige Gemütsmensch hat eine unfehlbare Methode, um sich dem Zugriff bornierter Autoritäten zu entziehen. Dank seiner Schlitzohrigkeit meistert er alle Probleme. Schließlich hat er sich mit seinem Freund Woditschka (Max Muxeneder) im Prager Stammlokal verabredet, nach dem Krieg um halb sechs.

Sonntag, 17. Juli, 20.15 Uhr

"Das Haus in Montevideo"

Spielfilm, Deutschland 1963

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 30 Tage

Eine Verfilmung des gleichnamigen Bühnenstückes von Curt Goetz über bürgerliche Doppelmoral: Professor Traugott Herrmann Nägler (Heinz Rühmann) lebt nach strengsten moralischen Prinzipien. Dies bekommen seine treu sorgende Gattin (Ruth Leuwerik) und seine zwölf Kinder zu spüren. Eines Tages erreicht die Familie die Nachricht, im fernen Montevideo warte eine große Erbschaft auf sie. Vor Ort in Südamerika stellt der penible Professor allerdings fest, dass das Testament einen Haken hat.

Sonntag, 24. Juli, 20.15 Uhr

"Es muss nicht immer Kaviar sein"

Spielfilm, Deutschland, Frankreich 1961

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 30 Tage

Verfilmung des Romans von Johannes Mario Simmel mit Senta Berger und O. W. Fischer: Thomas Lieven, pflichtbewusster Angestellter einer Londoner Bank soll im Auftrag seines Chefs Bankunterlagen nach Berlin bringen. Kaum in Deutschland angekommen, wird der verdutzte Thomas von der Spionageabwehr und Gestapo zur Mitarbeit gezwungen und mit einem gefälschten Pass nach Paris geschickt. Zurück in London, erwarten bereits Agenten des Secret Service den vermeintlichen französischen Doppelagenten.

Sonntag, 31. Juli, 20.15 Uhr

"Ich denke oft an Piroschka"

Spielfilm, Deutschland 1955

Komödie von Kurt Hoffmann mit Liselotte Pulver, Gunnar Möller, Gustav Knuth u.a.

Mitte der 1920er-Jahre verbringt der deutsche Austauschstudent Andreas seine Sommerferien in einem kleinen Ort in der ungarischen Puszta. Dort lernt er Piroschka, die 17-jährige Tochter des Stationsvorstehers, kennen. Piroschka verliebt sich in ihn. Andreas begreift jedoch zunächst nicht, was das Mädchen für ihn empfindet. Außerdem hat er auf dem Weg nach Ungarn mit einer anderen jungen Frau angebandelt...

Sonntag, 7. August, 20.15 Uhr

"Drei Mann in einem Boot"

Spielfilm, Deutschland, Österreich1961

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 30 Tage

Wunderbar überdrehte Heinz-Erhardt-Komödie mit Hans-Joachim Kulenkampff, Walter Giller u.a.: Um wenigstens im Urlaub Ruhe vor seiner anstrengenden Gattin Lotte (Loni Heuser) zu haben, schließt sich Kunsthändler Georg den beiden Werbefachleuten Harry und Jerome an. Gemeinsam kaufen die drei ein kleines Motorboot und schippern damit über den Bodensee. Lange bleiben sie allerdings nicht für sich, denn die Frauen setzen Himmel und Hölle in Bewegung, um ihre flüchtigen Männer wieder an die Leine zu legen.

Sonntag, 14. August, 20.15 Uhr

"Immer die Radfahrer"

Spielfilm, Deutschland, Österreich 1958

Unverwüstlicher Komödienklassiker mit Heinz Erhardt und vielen anderen Stars der 50er-Jahre: Nachdem sie sich 25 Jahre nicht gesehen haben, unternehmen die ehemaligen Schulkameraden Johannes (Wolf Albach-Retty), Fritz (Heinz Erhardt) und Ulrich (Hans-Joachim Kulenkampff) einen Kurzurlaub mit dem Fahrrad. Auf ihrem turbulenten Weg zum Kärntner Ausflugsort Burgsteinach werden die Freunde in einige Abenteuer verwickelt.

Sonntag, 21. August, 20.15 Uhr

"Dr. med Hiob Prötorius"

Spielfilm, Deutschland 1964

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 30 Tage

Komödie nach dem gleichnamigen Bühnenstück von Curt Goetz mit Heinz Rühmann als verständnisvollen Frauenarzt. Er erfährt, dass die verzweifelte Pfarrerstochter Violetta, gespielt von Liselotte Pulver, schwanger ist. Und ausgerechnet entwickelt sich zwischen dem Arzt und der Patientin eine gegenseitige Anziehung…

Sonntag, 28. August, 20.15 Uhr

"Charleys Tante"

Spielfilm, Österreich1963

Filmkomödie von Regisseur Géza von Cziffra mit Peter Alexander in der Hauptrolle: Um seinem kleinen Bruder und dessen Freund Charley (Peter Vogel) aus der Patsche zu helfen, verkleidet sich ein junger Diplomat (Peter Alexander) als Frau. In der Rolle von Charleys reicher Erbtante aus Brasilien soll er für ein Rendezvous die Anstandsdame zweier attraktiver Schwedinnen mimen. Als dann überraschend die echte Erbtante erscheint, gerät er in Schwierigkeiten.

Sonntag, 4. September, 20.15 Uhr

"Die Lümmel von der ersten Bank"

Spielfilm, Deutschland, 1967

Komödie mit Hansi Kraus, Theo Lingen und Hannelore Elsner in den Hauptrollen: Der Gymnasiast Pepe Nietnagel heckt mit seinen Klassenkameraden immer neue Streiche aus und gerät regelmäßig mit dem konservativen Studienrat Knörz aneinander. Nachdem Knörz ins Sanatorium muss, kommt der junger Lehrer Dr. Kersten als Vertretung an die Schule. Kersten zeigt als Einziger Verständnis für die Schüler. Also beschließt Pepe, ihm dabei zu helfen, mit der attraktiven Tochter des Direktors anzubandeln.

Sonntag, 11. September, 20.15 Uhr

"Onkel Filser - Allerneueste Lausbubengeschichten"

Spielfilm, Deutschland, 1966

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 30 Tage