Bayern 2 / BR Fernsehen König Ludwig II. zum 175. Geburtstag am 25. August

11.15 Uhr: König zur falschen Zeit

Maxi Schafroth auf den Spuren von Ludwig II.

Dokumentation von Meinhard Prill (2011)



König Ludwig II. von Bayern war alles andere als ein Märchenkönig. Sein Vater züchtigte ihn, als König wurde er nicht ernst genommen, und schließlich wurde er vom Thron gejagt. Der Kabarettist und Schauspieler Maxi Schafroth besucht Menschen, die sich professionell oder aus Leidenschaft mit Ludwig II. befassen.

12.45 Uhr: Unter Königstreuen

Dokumentation von Michael Zametzer (2019)



Die Monarchie in Bayern ist seit über 100 Jahren Geschichte. Die Wittelsbacher haben sich nach 738 Jahren Herrschaft aus dem politischen Leben zurückgezogen. Seit mehr als 70 Jahren ist Bayern demokratischer Freistaat, Republik und Bundesland. Doch fehlt einigen der Glanz der Monarchie. Sie nennen sich Königstreue oder Bayerische Patrioten. Ein BR-Team hat ein halbes Jahr lang ihre Feste und Bräuche begleitet, um herauszufinden, woher diese Sehnsucht nach Thron und Krone kommt.

13.15 Uhr: Geheimnisvolles Schloss Neuschwanstein

Dokumentation (2019)



Kaum ein anderer Ort ist derart aufgeladen mit Mythen, Sehnsüchten und Geheimnissen wie Neuschwanstein. Am 5. September 1869 wurde der Grundstein für das königliche Schloss gelegt. Bisher unbekannte Fotos von der Großbaustelle, intime Tagebucheinträge des jungen Ludwig und unveröffentlichte Beschreibungen des Dorfchronisten verdichten und ergründen das Phänomen Neuschwanstein.

14.00 Uhr: König Ludwig I. und seine Bavaria

Dokumentation (2018)



Bei ihrer Einweihung brach er in Tränen aus: Keine Frau war dem bayerischen König Ludwig I. so ans Herz gewachsen wie diese Dame aus Erz, seine Bavaria. Ludwig wollte mit der bronzenen Kolossalstatue erheben und belehren. Seine Bayern sollten stolz sein auf sich und ihr Bayernland, sobald sie die Bavaria nur erblickten. Exemplarisch zeigt der Film, wie Ludwig I. Bayern und die Bayern geformt hat wie kaum ein anderer.

14.45 Uhr: Bier und Macht - Die Wittelsbacher

Dokumentation (2015)



Filmautor Matthias Thönnissen ist in die Vergangenheit gereist, um zu erfahren, wie es dazu kam, dass Bayern heute weltweit als Zentrum der Bierkultur angesehen wird und welche Rolle dabei die Wittelsbacher spielten.

15.30 Uhr: Landgasthäuser

König Ludwig II.

Dokumentation (2011)



Die Gerichte: Entenbrust auf Chicorée, gefüllte Seezungenröllchen, Pralinen aus Heidelbeermark, Nougat und Veilchenblüten

Die Reise führt vom Chiemsee über München und das Wettersteingebirge bis zum Falkenstein bei Pfronten. Dabei werden beeindruckende Schlösser des Bayernkönigs vorgestellt und Küchenchefs, die fantasievolle Gerichte zum Gedenken an Ludwig II. kreieren.

16.15 Uhr: Theodor Hierneis oder: wie man ehem. Hofkoch wird

Doku-Spiel (1972)

Mit Walter Sedlmayr als Theodor Hierneis

Regie: Hans Jürgen Syberberg



1953 schrieb der 83-jährige Theodor Hierneis seine Erinnerungen an seine Lehrzeit in der Küche Ludwig II. von Bayern nieder. Hans Jürgen Syberberg adaptierte sie in einer Mischung aus Spiel- und Dokumentarfilm. Zusammen mit seinem Theodor-Hierneis-Darsteller Walter Sedlmayr schrieb er das Buch und fungierte als Produzent und Regisseur. Für Sedlmayr brachte der Monolog des „ehem. Hofkochs“ den Durchbruch als ernst zu nehmender Filmschauspieler – und beim Deutschen Filmpreis ein Filmband in Gold.



20.15 Uhr: Adel Dich

Fernsehfilm, Deutschland / Österreich, 2011

Von Gerline Wolf

Regie: Tim Trageser



Auf der Suche nach seiner wahren Herkunft gerät Wendel Overmann (Elmar Wepper) in die Welt des bayerischen Landadels und die Arme der so resoluten wie faszinierenden Gräfin Walli von Felsen-Hepp (Gisela Schneeberger) nebst ihrer blaublütigen Sippe (Friedrich von Thun).

22.00 Uhr: Ludwig II. - Glanz und Ende eines Königs

Spielfilm, Deutschland, 1954

u. a. mit O. W. Fischer, Ruth Leuwerik, Marianne Koch und Klaus Kinski



Vielfach prämierter Klassiker von Helmut Käutner um den Bayernkönig mit O. W. Fischer. Ludwig II., der junge König von Bayern, ist der kriegerischen Politik überdrüssig. Er überlässt die Regierungsgeschäfte immer mehr seinen Ministern. Sein Interesse gilt der Kunst, vor allem der Musik und ihrem genialen Schöpfer Richard Wagner.

