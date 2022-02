Vitali Klitschko auf der Münchner Sicherheitskonferenz zum Ukraine-Konflikt „Ein Krieg ist nicht ausgeschlossen“

Bis Freitagabend war nicht klar, ob Vitali Klitschko überhaupt das Gespräch würde führen können. Groß war seine Sorge, dass es über Nacht zum Krieg in der Ukraine kommen könnte und er zurück in seine Heimat fliegen müsste.

Vitali Klitschko über die Gefahr eines Krieges:

"Heute spricht in der Ukraine jeder über eine mögliche Invasion durch Russland. Das erste Mal in der Geschichte der Ukraine stehen so viele, mehr als 150.000 russische Soldaten, an der Grenze zur Ukraine und machen dort Militärübungen. Wir hören viele Drohungen, hören von vielen Szenarien, wie sich die Situation entwickeln könnte. Ein Krieg ist nicht ausgeschlossen."