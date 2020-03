BR-KLASSIK Klassikfestival #MusikBleibt live im Videostream

Musiker weltweit spielen seit Beginn der Corona-Pandemie in sozialen Netzwerken für ihre Fans. BR-KLASSIK bringt sie zusammen und veranstaltet ein ganzes Festival live per Videostream. Am Sonntag, 29. März, ab 18.00 Uhr musizieren Künstler wie Weltklasse-Tenor Jonas Kaufmann, Pianist Lang Lang, Sopranistin Golda Schultz und viele andere nacheinander bei sich daheim oder im Studio für Klassik-Fans weltweit. BR-KLASSIK macht unter #MusikBleibt aus den Wohnzimmern eine Festivalbühne und präsentiert das Konzerte exklusiv auf br-klassik.de, in der BR Mediathek sowie bei Facebook und Youtube.