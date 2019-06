Klassik zum Staunen - für Kinder ab 6 Jahren Ein Zirkus voller Musik

Zum Abschluss der Saison 2018/19 lädt das Münchner Rundfunkorchester noch einmal zu einem Konzert in der Reihe "Klassik zum Staunen" ein – diesmal am 5. und 6. Juli unter dem Motto "Ein Zirkus voller Musik" im Circus-Krone-Bau. Unter der Leitung von Howard Arman, dem Künstlerischen Leiter des BR-Chores, gibt es ein Programm für Kinder ab 6 Jahren, Familien und Junggebliebene, das an vielen Stellen zum Mitmachen einlädt und mit besonderen Solisten aufwartet.

Der Abschluss der "Klassik-zum-Staunen"-Saison im Circus-Krone-Bau in München hat beim Münchner Rundfunkorchester schon Tradition. In Anlehnung an das besondere Ambiente lässt man sich dann auch immer etwas Besonderes einfallen: in diesem Jahr ein Mitmach-Konzert. Neben dem Orchester sind drei Tenöre aus dem Chor des Bayerischen Rundfunks zu Gast, die aber nicht nur singen, sondern auch an außergewöhnlichen „Instrumenten“ – wie zum Beispiel Staubsaugern – zu erleben sind.

Musikalische Weltreise

Unter der Leitung von Howard Arman, gebürtig in der Heimat der Mitsingkonzerte England, begibt sich das Münchner Rundfunkorchester mit dem Publikum auf eine musikalische Weltreise: in Ferde Grofés "Grand Canyon Suite" zunächst nach Nordamerika, von da geht es weiter nach Afrika und Italien. Dabei zeigen die Musikerinnen und Musiker auch, dass nicht nur klassische Orchesterinstrumente, sondern auch Haushaltsgeräte schöne Töne hervorbringen können.

Programm

Malcolm Arnold: "A Grand Grand Ouverture"

Ferde Grofé: aus "Grand Canyon Suite": "Sunrise” und “On the trail"

Laurence Traiger: "Rohihlahla"

Jacques Ibert: aus "Escales": "Tunis"

Howard Arman (arr.): Zwei Neapolitanische Lieder: "Santa Lucia" und "Funiculi, funicula"

Franz Kanefzky (arr.): "Kennt ihr die Musika"

Mitwirkende

Andrew Lepri Meyer, Tenor

Nikolaus Pfannkuch, Tenor

Bernhard Schneider, Tenor



Münchner Rundfunkorchester

Leitung und Moderation: Howard Arman

Karten für das Konzert

Erhältlich über: BRticket shop.br-ticket.de oder Tel. 089 / 5900-10880 und

über www.muenchenticket.de oder Tel. 089 / 54 81 81 81



Weitere Informationen unter www.rundfunkorchester.de