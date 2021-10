Münchner Rundfunkorchester / Klassik zum Staunen Die 10 wichtigsten Dinge über Beethoven

Während der Corona-Pandemie sind insbesondere Nebenfächer wie Musik zu kurz gekommen, und auch auf vielen Lernplattformen liegt der Fokus auf den Hauptfächern. Das möchte das Münchner Rundfunkorchester gemeinsam mit der Redaktion Lernen und Wissenslab des Bayerischen Rundfunks ändern. Erstes Ergebnis ist das Video rund um den Komponisten Ludwig van Beethoven. Unterhaltsam und informativ ist der zehnminütige Film sowohl für den Einsatz in der Grundschule geeignet, als auch für Eltern, die mit ihren Kindern ab 6 Jahren in die Welt der Klassik eintauchen möchten.

Durch die lebendige Präsentation des Ersten Konzertmeisters Stanko Madić – ergänzt um die Comiczeichnungen von Felix Hörhager – wird das Musikgenie Ludwig van Beethoven für Kinder wie erwachsene Zuschauer als Typ greifbar: nicht besonders gut in der Schule, oft krank, aufbrausend, Alptraum der Vermieter, ziemlicher Messie, ewiger Junggeselle, großer Naturfreund. Die dazu passenden Musikeinspielungen des Münchner Rundfunkorchesters runden das Bild ab und veranschaulichen, was davon alles in der Musik des Meisters hörbar ist.