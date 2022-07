BR KLASSIK – Franken Nürnberger Klassik Open Airs im Radio, TV und Video-Livestream

Die Klassik Open Airs im Nürnberger Luitpoldhain gehören zu den meistbesuchten Freiluftkonzerten der Klassikwelt. Am 24. Juli startet die Staatsphilharmonie Nürnberg unter David Afkham in den Freiluft-Sommer und lädt zum "Tanzen!". Am 6. August verabschieden die Nürnberger Symphoniker ihren Chefdirigenten Kahchun Wong mit Hits der großen Symphonik. BR-KLASSIK überträgt die Konzerte ab 20.05 Uhr live im Radio, das Konzert mit Kahchun Wong auch im Video-Livestream auf BR-KLASSIK Concert. In 3sat und im BR Fernsehen ist eine Aufzeichnung zu sehen. Durch die Abende führt Moderatorin Sandra Rieß.

"Tanzen!" lautet das Motto beim Open Air der Staatsphilharmonie Nürnberg am Sonntag, 24. Juli. Zu Gast am Pult ist David Afkham, Chef des Orquesta Nacional de Espana, aber auch eng verbunden mit vielen anderen Spitzenorchestern in den USA und Europa. Mit der Staatsphilharmonie präsentiert er Highlights symphonischer Tanzmusik aus Oper, Ballett und Konzert, darunter Ravels Wiener-Walzer-Hommage "La Valse", den "Stunden-Tanz" aus Ponchiellis "La Giaconda", eine Suite aus Strawinskys "Feuervogel" und den "Malambo" des argentinischen Nationalklassikers Alberto Ginastera.

BR-KLASSIK überträgt das Konzert live ab 20.05 Uhr im Rahmen des ARD Radiofestivals.

Asiatische Anklänge zum Abschied von Kahchun Wong

Am zweiten Abend, beim Open Air am Samstag, 6. August, steht Kahchun Wong nach vier Spielzeiten zum letzten Mal als Chefdirigent an der Spitze der Nürnberger Symphoniker. Zu seinem Ausstand hat er ein ganz besonderes Abschiedsgeschenk für das Nürnberger Publikum: seine eigene Orchestrierung der "Bilder einer Ausstellung", die Mussorgskys legendärem Klavierzyklus mit asiatischen Original-Instrumenten eine ganz neue, exotische Klangfarbe verleiht. Gespielt werden die mit Bogen gestrichene Röhrenhalslaute Erhu, die Hackbrett-Art Yangqin, die Dizi genannte Querflöte und andere Instrumente von einem Solo-Ensemble des Singapore Chinese Orchestra aus Wongs Heimatstadt. Zum Einstieg in den Abend erklingt das berühmte Vorspiel zum III. Akt von Wagners "Lohengrin". Nach der Pause dann ein Mega-Hit des klassisch-romantischen Repertoires: Dvoráks Neunte "Aus der Neuen Welt".

BR-KLASSIK überträgt das Konzert ab 20.05 Uhr live im Radio und im Video-Livestream auf br-klassik.de/concert. In 3sat ist am Sonntag, 21. August, um 11.20 Uhr eine Aufzeichnung zu sehen sowie am Montag, 22. August, um 22.45 Uhr im BR Fernsehen. Nach Ausstrahlung steht das Konzert auf BR-KLASSIK Concert und in der BR Mediathek zum Abruf zur Verfügung.