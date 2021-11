BR-KLASSIK Franken Auftakt zur Konzertreihe PASSAGEN

Neue Spielzeit - neue Klangabenteuer: Die Konzertreihe PASSAGEN startet am 19. November in die Saison 2021/22 mit fünf Konzerten zwischen Klassik und Jazz, Barock und Weltmusik, Fado und Chanson. BR-KLASSIK Franken präsentiert in Kooperation mit dem Stadttheater und Kulturforum Fürth wieder erstklassige Solisten und Ensembles aus den USA, Belgien, Italien, Frankreich, Portugal und Deutschland. Mitschnitte aller Konzerte gibt es auf BR-KLASSIK im Radio – den Auftakt mit dem korsischen Vokalensemble Barbara Furtuna zusammen mit dem belgischen Weltmusikduo Belem auch als Videostream.

Seit mehr als zehn Jahren begeistert die Konzertreihe PASSAGEN im Kulturforum Fürth in Kooperation mit BR-KLASSIK Franken mit ungewöhnlichen Brückenschlägen jenseits aller stilistischen Schubladen, zelebriert mit vielseitigen Programmideen den musikalischen Grenzgang. Bekannte internationale Acts wie das Kronos Quartet, L'Arpeggiata, Fazil Say oder Gidon Kremer und die Kremerata Baltica waren bereits bei den PASSAGEN zu erleben.

Die Konzert- und Sendetermine 2021/22 im Überblick

19. November 2021: Belem & Barbara Furtuna

Zum Auftakt kommen die erdigen, unverwechselbaren Stimmen des korsischen Vokalensembles Barbara Furtuna zusammen mit dem belgischen Weltmusikduo Belem (Foto oben) – eine spannungsreiche Kombination, getreu dem Anspruch, über Genre-Grenzen hinweg neue Wege zu gehen. Die archaische Kraft des polyphonen Männergesangs Korsikas wurzelt in jahrhundertealten Traditionen. In ihnen fließen die musikalischen Farben des Mittelmeeres zusammen: romanischer Sprachklang, orientalische Melismen und das erdige Timbre der Stimmen. Das korsische Gesangsquartett Barbara Furtuna gastiert bei den PASSAGEN zusammen mit dem belgischen Weltmusikduo Belem. Didier Laloy mit seinem diatonischen Akkordeon und Kathy Adam auf dem Cello changieren zwischen Minimal Music und Weltmusik, zwischen Rock- und Kammermusik. Eine musikalische Begegnung, die von starken Kontrasten lebt, aber auch von tief empfundenem Respekt füreinander.

Sendetermin auf BR-KLASSIK/Radio:

30. November 2021, 20.05 Uhr – ebenso ab 30.11. Videostream auf br-klassik.de/concert

20. Januar 2022: Quan

Quan – chinesisch für "Quelle" – nennt sich das Ensemble der Musiker Stefan Poetzsch, Markus Stockhausen und Christian Thomé. Ihre Quelle ist die Intuitive Musik, die aus dem tiefsten Inneren heraus "quillt". Was erfahre ich, wenn ich meinen Blick nach innen wende, in mich hineinlausche und in mich hineinspüre?, lautet die Grundfrage von Intuitiver Musik, einem Begriff den der Komponist Karlheinz Stockhausen geprägt hat. Sein Sohn, der Trompeter Markus Stockhausen, machte die Intuitive Musik zu seinem Markenzeichen – eine Musik, die aus dem Augenblick heraus entsteht, die offen in alle Richtungen ist, bei der nichts vorgeformt ist.

Sendetermin auf BR-KLASSIK/Radio: 10. März 2022, 22.05 Uhr

18. März 2022: Vincenzo Cappezzuto

Nach seinem umjubelten Auftritt 2015 mit L’Arpeggiata ist der einzigartige Countertenor Vincenzo Capezzuto wieder bei den PASSAGEN zu Gast – diesmal mit dem Ensemble Soqquadro Italiano und mit einer musikalischen Begegnung der besonderen Art: Claudio Monteverdi und seine Zeitgenossen um 1600 treffen auf die legendäre italienische Chanson-Sängerin Mina Mazzini. Die affektgeladene Klangsprache des Frühbarocks verschmilzt mit den poetischen und swingenden Hits der 1960er-Jahre. Musik vom Seicento bis zu den Swinging Sixties.

Sendetermin auf BR-KLASSIK/Radio: 29. März 2022, 20.05 Uhr

5. Mai 2022: Turtle Island Quartet

Jazzimprovisationen, Neue Musik und klassisches Streichquartett – das ist heute keine ungewöhnliche Mischung mehr; viele junge Streichquartette bewegen sich gekonnt zwischen den Genres. Die PASSAGEN haben das Original: Das Turtle Island Quartet zählt neben dem Kronos Quartet zu den Pionieren des zukunftsweisenden Quartettstils. 1985 gründete der Geiger David Balakrishnan das Ensemble und benannte es nach der Schildkröten-Insel in seinem Heimatstaat Maine, einer von 17 Turtle Islands in den USA: Nach dem Schöpfungsmythos der indigenen Völker stieg der Rücken einer Riesenschildkröte aus dem Ozean empor und bildete die Landmasse Nordamerikas. Ein exotischer Name für ein exotisches Quartett, das sich kreativ zwischen dem kultivierten Klang der Klassik und der kraftvollen Unmittelbarkeit des Jazz bewegt.

Sendetermin auf BR-KLASSIK/Radio: 19. Mai 2022, 20.05 Uhr