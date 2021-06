BR-KLASSIK / BRSO Klassik am Odeonsplatz live mit dem Symphonieorchester des BR

Klassik am Odeonsplatz wird 20! Nach einjähriger, pandemiebedingter Zwangspause findet das beliebte Klassik-Open-Air im Herzen Münchens in diesem Jahr wieder statt, wenn auch mit reduzierter Zahl an Besuchern vor Ort. Am Samstag, den 10. Juli, dirigiert Daniel Harding das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Solistin des Abends ist die Cellistin Sol Gabetta. BR-KLASSIK überträgt ab 21.15 Uhr live im BR Fernsehen, im Hörfunk sowie online auf BR-KLASSIK Concert.