37. Internationales Dokumentarfilmfestival München kinokino Publikumspreis für "Girl Gang"

Beim 37. Internationalen DOK.fest München wird am 21. Mai 2022 der Film "Girl Gang" von Regisseurin Susanne Regina Meures mit dem vom Bayerischen Rundfunk und 3sat verliehenen kinokino Publikumspreis ausgezeichnet. Der Film erzählt von der Teenager-Influencerin Leonie aus Berlin. Die Preisverleihung findet im Audimax der Hochschule für Fernsehen und Film München (HFF) statt. Das DOK.fest München, das am 4. Mai begann, nähert sich dem Ende. Nach zwölf Tagen an verschiedenen Spielorten ist das Programm noch bis zum 22. Mai online zu sehen unter www.dokfest-muenchen.de.