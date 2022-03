Ab sofort in der BR Mediathek Vier neue Folgen "CheX! – Das Ukraine Spezial"

Das ist eigentlich kein Stoff für Kinderaugen und Kinderohren: Russische Raketen schlagen in ukrainischen Millionenstädten ein und finden ihre Opfer auf den Plätzen und in Häusern und Wohnungen. Vor den Grenzen der Ukraine nach Polen oder Ungarn warten endlose Flüchtlingsschlangen – meist sind es Frauen und Kinder – auf den Moment, in dem sie das Kriegsgebiet Richtung Westen verlassen können. Aber mit dem Kriegsdrama im Osten Europas kommen Kinder doch in Berührung: über die Schlagzeilen der Zeitungen, über die besorgten Blicke der Eltern, die Gespräche im Pausenhof.

Tobias Krell "Checker Tobi" hat in "CheX! – Das Ukraine Spezial" schon viele brennende Kinderfragen zum Krieg mitten in Europa beantwortet. In den neuen vier Folgen der Web-Show geht es unter anderem darum, was Deutschland und andere Länder machen, um Putin zu stoppen, wie es Menschen geht, die aus der Ukraine fliehen mussten, was die Menschen in Russland zum Krieg in der Ukraine sagen und warum es so schwer für sie ist, die Wahrheit über den Krieg zu erfahren. Schließlich stellt Tobi auf besondere Nachfrage vieler Eltern auch die Frage: Was kann ich machen, um in dieser schweren Zeit mit Angstgefühlen klarzukommen?