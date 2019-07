BR-Kinderprogramm in den Sommerferien Von "Racko" bis "Pumuckl"

29. Juli bis 3. August, täglich um 18.30 Uhr in radioMikro auf Bayern 2

Meister Eder und sein Pumuckl

Hörspiel (Deutschland, 1970-72)

Vom 29. Juli bis zum 3. August 2019 heißt es endlich wieder: "Hurra, hurra, der Pumuckl ist wieder da!". Pünktlich zum diesjährigen Ferienbeginn will der Kobold doch tatsächlich in die Schule gehen. Außerdem ärgert er sich über Meister Eders Besuch und abgerissene Tulpen. Schließlich wird dem Pumuckl in diesem Jahr süße Schlagsahne zum Verhängnis, und er wird einmal in seinem Leben zum Schutzkobold. Die Hörspiel-Serie von Ellis Kaut läuft eine Woche lang täglich um 18.30 Uhr in radioMikro.



Montag, 29.7.: Pumuckl in der Schule

Dienstag, 30.7.: Pumuckl und das Geld

Mittwoch, 31.7.: Meister Eder bekommt Besuch

Donnerstag, 1.8.: Die abgerissenen Tulpen

Freitag, 2.8.: Der verhängnisvolle Schlagrahm

Samstag, 3.8.: Pumuckl passt auf



Am 12., 13., 14. und 16. August um 18.30 Uhr in radioMikro auf Bayern 2

Sindbads Reisen

Hörspiel (Deutschland, 2014)

In einer Erzählung mit Geräuschen und Musik wird in vier Teilen die Geschichte von Sindbad dem Seefahrer erzählt – basierend auf der Geschichte aus 1001 Nacht.



Donnerstag, 15. August (Mariä Himmelfahrt), 7.05 Uhr in radioMikro auf Bayern 2

radioMikro Geschichtentag: Opa ist der Beste!

Was so alles zwischen Opa und seinen Enkeln läuft, ist Thema bei radioMikro am Feiertag. Dabei sind zwei Reportagen zu hören, einige ausgedachte Geschichten und Musik.



Podcasts für junge Hörer gibt es in der BR Mediathek unter der Kategorie "Geschichten für Kinder", unter anderem zehn sommerliche Geschichten der Hörspielserie "Wumme".