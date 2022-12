BR Fernsehen Karlsplatz – Talk und Tumult mit Eva Karl Faltermeier

Gemeinsam mit ihren Gästen nähert sich Eva Karl Faltermeier der vieldiskutierten und unendlich vielfältigen Spezies der Sport-Eltern, der sie alle auch selber angehören, und diskutiert Fragen wie: Wie feuert man Kinder am Spielfeldrand an? Was tun, wenn die Familienfeier eskaliert? Wie korrigiert man Denkfehler? Eva Karl Faltermeier schnürt ein Paket aus (un-)praktischer Lebenshilfe, Talk und Comedy, bringt die geheimen Talente ihrer Gäste zum Vorschein und achtet darauf, alles nicht zu schwer zu nehmen.