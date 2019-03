BR-KLASSIK / Jazz 50. Jazzwoche Burghausen - ein Programm voller Stars

Seit einem halben Jahrhundert geben sich die Jazzgrößen aus aller Welt in Burghausen die Ehre. Die Jubiläumswoche beginnt am 26. März – und BR-KLASSIK ist dabei mit einer umfassenden Berichterstattung Online, im Radio und im Fernsehen. Im Zentrum stehen dabei die international renommierten Künstlerinnen und Künstler wie Jamie Cullum oder die Gesangslegenden Dianne Reeves, Angélique Kidjo und Lizz Wright. BR-KLASSIK überträgt vom 27. bis zum 30. März 2019 live im Hörfunk und per Video-Livestream.

Im Herbst 1969 standen der Jazzpädagoge Joe Viera und der Chef des örtlichen Jazzclubs Helmut Viertl am damals sehr kargen Bahnhof in Burghausen, warteten auf einen Zug nach München und schmiedeten Pläne für ein Jazzfestival, das wenige Monate später, im März 1970, tatsächlich stattfand.

In diesem Jahr feiert das Festival nun seine 50. Ausgabe mit einem Staraufgebot: Live zu sehen und zu hören sind unter anderem der bereits vor fünf Jahren in Burghausen gefeierte britische Sänger und Pianist Jamie Cullum, der Gitarrenrasanz-Meister Al di Meola mit seinem Projekt "Opus & More", die Sängerinnen-Trias Dianne Reeves, Angélique Kidjo und Lizz Wright unter der Leitung von Schlagzeugerin Terri Lyne Carrington sowie der kubanische Pianist Ramon Valle mit einer Kombination von Latin-Jazz und dem Klang eines Symphonie-Orchesters. Außerdem sind an kleineren Spielorten Besonderheiten zu erleben, wie die Band Rymden mit Pianist Bugge Wesseltoft und den beiden früheren Trio-Partnern von Pianist Esbörn Svensson. Im Jazzkeller spielt täglich das Trio des Pianisten Simon Oslender mit Wolfgang Haffner am Schlagzeug.

Der Bayerische Rundfunk begleitet die 50. Internationale Jazzwoche Burghausen umfassend und berichtet Online, im Radio sowie im Fernsehen auf ARD-alpha.

Bereits im Vorfeld der Jazzwoche, am Sonntag, 24. März um 23.15 Uhr, strahlt ARD-alpha einen Rückblick auf 50 Jahre Jazzwoche Burghausen aus: "as time goes by" ein Film von Grete Liffers voll begeisternder Jazz-Musik und aktueller Interviews mit den Gründungsvätern des Festivals.

Im Video-Livestream bietet BR-KLASSIK von Mittwoch, 27. bis Samstag, 30. März täglich um 20.00 Uhr die Möglichkeit, die Konzerte der Burghausener Jazzwoche aus der Wackerhalle auf www.br-klassik.de mitzuerleben.

Im Hörfunk werden am Festival-Samstag, 30. März, sechs Stunden live aus Burghausen gesendet: von 20.05 Uhr bis 22 Uhr auf BR-KLASSIK, unmittelbar anschließend auf Bayern 2 von 22.05 Uhr bis 2 Uhr.

Außerdem erscheint zum Jubiläums-Festival eine Chronik vom Roland Spiegel und Ulrich Habersetzer mit dem Titel "It has Lines in its Face". Geschichte(n), Beobachtungen, Interviews, begleitet von vielfältigem Bildmaterial sowie eine kritische Reflexion besonderer Musikmomente.