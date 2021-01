Lebenslinien Horst Eckert alias Janosch zum 90. Geburtstag

Seine eigene Geschichte beginnt in Polen in einem Elternhaus, in dem Alkohol und Schläge dominieren und führt nach Dießen am Ammersee und schließlich nach Teneriffa, wo er heute noch lebt. "Janosch – Ja ist gut, nein ist gut" ist in der BR Mediathek bereits ab Donnerstag, 4. März 2021 zu sehen, online unter www.br.de/mediathek

Über 150 Bücher für Kinder und Erwachsene hat "Janosch" alias Horst Eckert geschrieben, die in über 40 Sprachen übersetzt wurden. Mit dem Filmteam reist der Maler und Buchautor 2010 an wichtige Orte seines Lebens und erzählt ausführlich und häufig augenzwinkernd sein Leben. Zunächst im heutigen polnischen Zabrze, wo er 1931 zur Welt kommt. Dort erlebt er eine schwierige Kindheit, in der er sich weder der Launen der Eltern und noch der Schläge von katholischen Pfarrern erwehren kann.

Erst nach dem Krieg beginnt in Norddeutschland für Janosch eine bessere Zeit. Nach der Schule versucht er Anfang der 50er Jahre sein Glück in München. Er will an der Akademie Kunst studieren, wo er aber schon bald wegen "mangelnder Begabung" rausfliegt. Auch seine ersten schriftstellerischen Werke sind Misserfolge. Schließlich bringt sein Kinderbuch "Oh, wie schön ist Panama" den Durchbruch.

1978 hat er sein bisheriges Leben satt. Nach vielen Jahren voller Wein, Ausschweifungen und einer missglückten Operation verbrennt er alles, was er hat, in seinem Garten und verschwindet aus Deutschland. Auf Teneriffa findet er eine neue Heimat. Dort entdeckt er auch seine Lebenskunst: "Ja ist gut, nein ist gut".