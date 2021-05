Instagram-Projekt von SWR und BR @ichbinsophiescholl: über eine halbe Million Follower

"Was wäre gewesen, wenn Sophie Scholl ein Smartphone gehabt hätte? Das Instagram-Projekt @ichbinsophiescholl beantwortet diese Frage auf einzigartige Weise und erweckt den wohl dunkelsten Abschnitt deutscher Geschichte zum (Er)Leben. Die starke Persönlichkeit Sophie Scholl bleibt so zu ihrem 100. Geburtstag in ihrer unerschütterlichen und beispielhaften Haltung ein Mahnmal für Zivilcourage und Mut. München ist der Ort, an dem alles geschah: Hier fand Sophie Scholl den Kontakt zur Weißen Rose, hier trat sie aktiv in den Widerstand ein und starb für ihre Ideale. Nicht nur deshalb schätzt sich der Bayerische Rundfunk glücklich, an diesem Projekt beteiligt zu sein."