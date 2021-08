Instagram-Projekt von SWR und BR @ichbinsophiescholl wird international

Nun geht @ichbinsophiescholl den nächsten Schritt und wird international: Damit auch nichtdeutschsprachige Userinnen und User teilnehmen können, sind die wöchentlichen Videozusammenfassungen "Meine Woche" ab jetzt auch in Englisch untertitelter Fassung im Kanal zu finden.

Unter dem IGTV-Button kann man sich zukünftig entscheiden, ob "Meine Woche" mit deutschen oder "My Week" mit englischen Untertiteln abgespielt werden soll. Oder dafür, beides hintereinander anzusehen. Zusätzlich wurden auch die bisherigen 13 Wochenrückblicke englisch untertitelt, so dass das Projekt von Anfang an nachvollzogen werden kann. Das Projektteam reagiert damit auf Anfragen aus dem Ausland und begleitet das neue Feature außerdem mit englischsprachigem Community-Management.