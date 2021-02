Von PULS für funk Snapchat-Serie "iam.josephina" wird zu "iam.justmyself"

In mehr als 170 Folgen erlebte Josi in der Live-Serie "iam.josephina" die Höhen und Tiefen des Erwachsenwerdens zum Teil inmitten der Corona-Pandemie. In sieben Staffeln konnten die mehr als 300.000 Followerinnen und Follower Josi auf Snapchat und Instagram dabei begleiten, wie sie – entgegen dem Wunsch ihres Vaters – für ihren Traum, Profi-Tänzerin zu werden, kämpfte. Schließlich bis zum Happy End: In der letzten Staffel wurde Josi an einer berühmten Tanz-Akademie angenommen. Mit dem fiktionalen Ende der Geschichte verlässt Viviane Hamm, die Josi spielt, das Serien-Team. Dafür tritt Schauspielerin Lea Reinberger in ihre Fußstapfen und spielt die 19 Jahre alte Lotte, die im Fahrradladen ihrer Eltern arbeitet und es durch ein WG-Casting in die Wohnung von Josis bester Freundin Vicky geschafft hat. Die Fans der Serie konnten interaktiv abstimmen, welche der drei finalen Bewerberinnen in die fiktionale Serien-WG einziehen durfte.