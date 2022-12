BR-Feiertagsprogramm Humor-Highlights zum Jahreswechsel – jederzeit streamen

Kabarett-Soloprogramm – im Stream ab 27. Dezember

(Jeweils für 12 Monate verfügbar)

Werner Schmidbauer – Live auf der Bühne!

Höhepunkte aus "Bei mir"

BR Fernsehen: Dienstag, 27. Dezember 2022, 22.00 Uhr

Nach einem auftrittsfreien Jahr steht für Liedermacher Werner Schmidbauer fest: Jetzt mache ich mein eigenes Ding!

22 Jahre trat er gemeinsam mit seinem Duo-Partner, dem Gitarristen Martin Kälberer, auf, bei Werner Schmidbauers aktuellen Programm "Bei mir" soll die Bühne ihm und seiner Gitarre allein gehören – pur und intim, ungeschützt und ganz nah an seinem Publikum. Gemeinsam mit diesem möchte er die Essenz seiner Lieder selbst hören, alle sollen mitgrooven, lachen und "die Momente im Süden unserer Herzen genießen", wie er es beschreibt. Und als besondere Überraschung kam auch noch Schauspieler Helmfried von Lüttichau mit seiner Gitarre für einen Kurzauftritt vorbei.

Das Solo-Programm "Bei mir" wurde im Alten Speicher Ebersberg aufgezeichnet. BR Fernsehen zeigt die Höhepunkte.

Sissi Perlinger – Live auf der Bühne!

Höhepunkte aus "Die Perlingerin – Worum es wirklich geht"

BR Fernsehen: Donnerstag, 29. Dezember 2022, 21.00 Uhr

Sissi Perlinger gibt in ihrer neuesten und voraussichtlich letzten Bühnenshow "Worum es wirklich geht“ tiefgründige, hochphilosophische, urkomische und politisch ordentlich unkorrekte Anregungen, sich über den wahren Sinn des Lebens Gedanken zu machen. Dabei schmeißt sie mit überraschenden Weis- und Wahrheiten derart rasant um sich, dass man aus dem Lachen gar nicht mehr herauskommt.

Zudem beweist Sissi Perlinger als Ein-Frau-Orchester und ihrer virtuosen 3 ½ Oktaven Stimme ihre immense Musikalität. Sie spielt gleichzeitig Gitarre und Schlagzeug und untermalt ihre poetischen Texte mit einer geballten Ladung grooviger Rhythmen.

Die Kaiserin der Vielseitigkeit ist Kabarettistin, Entertainerin, Schauspielerin und Bühnenschamanin. Sie gibt faszinierende Einblicke, wie man sich weiterentwickeln und die Themen der heutigen Zeit meistern kann und das auf amüsante, inspirierende, aber auch tief berührende Weise.

Die Sendung wurde im Münchner Lustspielhaus aufgezeichnet. Zur Ausstrahlung kommen die Höhepunkte des aktuellen Programms der Kabarettistin, die 2022 mit dem Bayerischen Kabarettpreis in der Kategorie Ehrenpreis ausgezeichnet wurde.

Willy Astor – Live auf der Bühne!

Höhepunkte aus "Pointe of no Return"

BR Fernsehen: Dienstag, 3. Januar 2023, 22.00 Uhr

In 35 Jahren Bühnenkunst hat der Wortakrobat, Liedermacher und Ausnahmegitarrist Willy Astor einzigartige Tonjuwelen erschaffen, die längst Klassiker sind: vom Radkäppchen bis zu seiner Alkoholnummer, vom Fasermacker bis zu "Maschin scho putzt". Aber auch sein – musikalisch ernsthaftes Projekt – Sound Of Islands begeistert nicht nur die Fans von Instrumentalmusik.

All diese Nummern vereint er in "Pointe of no return" und schenkt dem Publikum einen Abend, bestehend aus Humor direkt vom Erzeuger, mit einem Komödianten, der als ehemaliger Werkzeugmacher sein Mundwerk noch als Handwerk versteht.

Das Programm wurde im Alten Speicher Ebersberg aufgezeichnet. BR Fernsehen zeigt die Höhepunkte.

Eva Karl Faltermeier – Live auf der Bühne!

Höhepunkte aus "Es geht dahi!"

BR Fernsehen: Donnerstag, 5. Januar 2023, 21.00 Uhr

Die Kabarettistin Eva Karl-Faltermeier nimmt ihr Publikum mit auf eine Reise in die Südoberpfalz – Heimat des Nebels und Heimat von Faltermeier selbst. Mit einer großen Portion Fatalismus erzählt sie von wichtigen Stationen aus der Rush Hour des Lebens. Dabei skizziert sie ein Potpourri an Fehlschlägen, die sich nur mit Musik von der Popband Vengaboys aushalten lassen.

Mit im Reisegepäck ihres ersten Bühnenprogramms "Es geht dahi“ ist immer auch unverstellter emanzipatorischer Grant, mit dem sie die Herausforderungen ihres Daseins als berufstätige Mutter auf den Punkt bringt. Ihre Geschichten bewegen sich irgendwo im Grenzbereich zwischen Fantasie und rauer Unverfälschtheit. Die eigene zwiderne Natur kann sie nicht wirklich verbergen und die Mistigkeiten der Welt machen sie im Alltag zwar manchmal handlungsunfähig, auf der Bühne aber umso überzeugender.

Die Sendung wurde im Münchner Lustspielhaus aufgezeichnet. Zur Ausstrahlung kommen die Höhepunkte des aktuellen Programms der jungen Kabarettistin, die 2021 mit dem Bayerischen Kabarettpreis in der Kategorie Senkrechtstarter ausgezeichnet wurde.

Franziska Wanninger – Live auf der Bühne!

Höhepunkte aus "Für mich soll's rote Rosen hageln!"

BR Fernsehen: Freitag, 6. Januar 2023, 22.00 Uhr

Franziska Wanningers neues Kabarett-Soloprogramm "Für mich soll’s rote Rosen hageln“ ist eine launige Hommage an die Leichtigkeit, auch wenn sie feststellen muss, dass sich Freude und Abgrund oft näher stehen als man denkt! Da meint man – "Oh Wunder!“ – dass das Leben mords was für einen bereithält und am Ende ist es doch wieder bloß ein veganer Schweinsbraten. Also grad mal eine Zwiebel und ein Sträußerl Petersilie.

Die Vollblutdarstellerin erzählt von ihrer Jugend im Internat, von falschen Vorsätzen und neuen Mitbewohnern. Nebenbei analysiert sie das aberwitzige Leben in Designwürfelhäusern und ihren dazugehörigen Vorgarten-Steinwüsten. Wanninger schaut den Leuten aufs Maul und singt von den Untiefen des Lebens. Mit dabei sind viele unterschiedliche und herrlich satirisch auf den Punkt gebrachte Figuren wie etwa eine naiv-geschäftstüchtige Influencerin, die allzeit auf der Suche nach dem prallen, schönen Leben ist. Denn, so stellt sie fest, "das haben schließlich schon viel Blödere g‘schafft!“

Die Sendung wurde im Münchner Lustspielhaus aufgezeichnet. Zur Ausstrahlung kommen die Höhepunkte des aktuellen Programms der Kabarettistin.

Wolfgang Krebs – Live auf der Bühne!

Höhepunkte aus "Geh zu, bleib da"

BR Fernsehen: Sonntag, 8. Januar 2023, 21.45 Uhr

Als quirliger Hauptorganisator Schorsch Scheberl sagt Wolfgang Krebs der Landflucht den Kampf an und lockt damit sogar große bayerische Politiker wie Markus Söder, Horst Seehofer oder Edmund Stoiber – allesamt natürlich gespielt von Wolfgang Krebs – in sein schönes Heimatdorf Untergamskobenzeißgrubengernhaferlverdimmering.

Mit seinen brillanten Parodien und seinen unnachahmlichen Metamorphosen sorgt der Verwandlungskünstler regelmäßig für Begeisterungsstürme – so auch im Alten Speicher in Ebersberg, wo das Programm aufgezeichnet wurde, dessen Höhepunkte im BR Fernsehen an diesem Abend ausgestrahlt werden.

Satirische Jahresrückblicke – im Stream ab 29. Dezember

jeweils für 12 Monate verfügbar

Django Asül: Rückspiegel 2022

BR Fernsehen: Donnerstag, 29. Dezember 2022, 20.15 Uhr

Wer nach vorne fährt, sollte den Blick nach hinten nicht vergessen. Das lernt man schon in der ersten Fahrstunde. Was in der räumlichen Dimension angebracht ist, kann also für die zeitliche Dimension nicht schlecht sein. Und auch das Jahr 2022 hat am Ende ganz sicher einen eigenen Abend, an dem Django Asül in den Rückspiegel schaut, wahrlich verdient. Die Ampelkoalition ging davon aus, ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Doch es wurde eine Mischung aus Eisbad und Stahlgewitter. Django Asül schaut in bewährt satirischer Manier zurück auf ein Jahr, in dem nicht nur Alfons Schuhbeck am Krisenherd gestanden ist.

Drei. Zwo. Eins. Michl Müller – Der Jahresrückblick 2022

BR Fernsehen: Silvester, 31. Dezember 2022, 18.45 Uhr

Zum Jahreswechsel nutzt Michl Müller die Ruhe im Studio, um auf die Momente zurückzublicken, die im vergangenen Jahr sein und das Leben aller bestimmt haben. Dabei lässt der "fränkische Dreggsagg" auch die Highlights seiner Chartshow "Drei. Zwo. Eins. Michl Müller" Revue passieren. Fränkisch bissig wird mit dem vergangenen Jahr abgeschlossen, alte Geister werden ausgetrieben und das neue Jahr freudig und mit viel Humor willkommen geheißen.

Heissmann + Rassau – im Stream ab 30. Dezember

(für 12 Monate verfügbar)

Komödie aus Franken: Raub der Sabinerinnen

BR Fernsehen: Silvester, 31. Dezember 2022, 20.15 Uhr

Zufällig findet Schmierentheater-Direktor Striese das Stück "Der Raub der Sabinerinnen" aus der Feder eines alternden Gymnasiallehrers. Der Fund ist für Striese mehr als nur ein zarter Hoffnungsschimmer am dunklen Theaterhimmel. Hofft er doch, damit den lang ersehnten finanziellen Durchbruch für sein wirtschaftlich angeschlagenes Haus zu schaffen. Dabei erkennt er jedoch ein gravierendes Problem nicht sofort. Dieses hochdramatische Werk erweist sich Akt für Akt als nahezu unspielbar. Das Chaos wächst, die Turbulenzen nehmen zu und die offenbar unabwendbare Konsequenz wird immer klarer: Nicht nur Striese stürzt beinahe in den Wahnsinn, sondern alle Beteiligten stehen kurz vor einem Kollaps.

Das Stück "Der Raub der Sabinerinnen" wurde im Mai 2022 in der Comödie Fürth aufgezeichnet. Nach dem Original von Franz und Paul von Schönthan aus dem Jahr 1884.

Mit Volker Heißmann, Martin Rassau, Karin Schubert, Steffi Brehmer, Patric Dull, Sabrina Anderlik, André Sultan-Sade, Christin Deuker, Stephanie Schimmer

Brettl-Spitzen XXII – im Stream ab 1. Januar

(unbegrenzt verfügbar)

Brettl-Spitzen XXII – die Volkssänger-Revue

BR Fernsehen: Sonntag, 1. Januar 2023, 20.15 Uhr