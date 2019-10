53. Internationale Hofer Filmtage BR-Koproduktion "Limbo" gewinnt renommierten VGF-Nachwuchsproduzentenpreis

Im Rahmen der 53. Internationalen Hofer Filmtagen sind Fabian Halbig und Florian Kamhuber am Freitag, 25. Oktober 2019, für die BR-Koproduktion "Limbo" als beste Nachwuchsproduzenten ausgezeichnet worden. Sie erhalten den mit 60.000 Euro höchstdotierten deutschen Nachwuchsproduzentenpreis, den die Verwertungsgesellschaft für Nutzungsrechte an Filmwerken mbH (VGF) jährlich auslobt (www.vgf.de). "Limbo" wurde als One-Take-Film ohne Schnitt gedreht, hatte seine Premiere auf dem Internationalen Filmfest München 2019 und kommt am 20. Februar 2020 in die deutschen Kinos.

Inhalt "Limbo"

Ein Film in einem Take: Als die junge Compliance Managerin Ana (Elisa Schlott) auf ein Geldwäsche-Netzwerk stößt, kreuzen sich ihre Wege noch am selben Abend mit denen eines alternden Kleinganoven (Martin Semmelrogge), einem verdeckten Ermittler (Tilman Strauß) und einem Wiener Gangsterboss (Christian Strasser). Bei einem illegalen Boxkampf verweben sich deren Schicksale in einem Strudel aus Macht, Angst und Gewalt. Als es schließlich zum finalen Kampf in der Arena kommt, geht es für alle schon lange um mehr als nur Gewinnen oder Verlieren.

Filminfos Regie: Tim Dünschede

Drehbuch: Anil Kizilbuga

Kamera: Holger Jungnickel

Darsteller: Elisa Schlott, Tilman Strauß, Martin Semmelrogge, Christian Strasser, Mathias Herrmann, Steffen Wink u.a.

Redaktion BR: Natalie Lambsdorff, Tobias Schultze, Carlos Gerstenhauer

Produktion: Nordpolaris (Produzenten: Fabian Halbig, Florian Kamhuber) in Koproduktion mit Koryphäen Film (Produzenten: Felix Starck, Yüksel Yilmaz) und BR in Zusammenarbeit mit HFF München, gefördert von FFF Bayern