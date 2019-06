Heimatsound-Wettbewerb Online-Voting bis 30. Juni

In der Jury saßen die Sängerin und Songwriterin Claudia Koreck, Eva Mair-Holmes vom Trikont-Label, Frederik Mayet vom Passionstheater Oberammergau und Redakteurinnen und Redakteure des BR. Der Gewinner des Wettbewerbs eröffnet das bereits ausverkaufte Heimatsound-Festival am Freitag, 26. Juli, im Passionstheater Oberammergau.

Die fünf Finalisten

Hadé aus Regensburg mit "Umdraht Part II"

Hadé ist nicht nur eine Band. Hadé ist eine Familie. Drei Cousins und eine gemeinsame Freundin seit Kindertagen. Die Musik von Hadé lässt sich nicht einfach auf die bayerische Sprachkultur reduzieren. Die junge Band im Alter von 19 bis 21 Jahren durfte sich bereits die Bühne mit Größen der Heimatsound-Szene teilen.

Loisach Marci aus Garmisch mit "Heuer"

Dieses Duo vereint Gegensätze zu etwas Innovativem: Basslastige Elektro-Sounds mit bis zu fünfzehn zum Teil alten, traditionellen Instrumenten auf der Bühne. Tracht und Alphorn hier, Lederjacke, Basecap und E-Gitarre dort. Eine unvergleichliche Symbiose aus Tradition und Moderne, typische Freigeister eben.

Luisa Funkenstein aus Regensburg mit "Wolf"

In Luisa Funkenstein wohnen zwei Seelen – eine still und zurückhaltend, die andere laut und ohne Furcht vor großen Emotionen. Genau das spiegelt sich in ihren ausgefeilten Pop-Kompositionen wider. Der Klangteppich, den Luisa Funkenstein auslegt, braucht internationale Vergleiche nicht zu scheuen.

Sofia aus München mit "Maze"

Sie ist eine 19-jährige Singer-Songwriterin aus München und arbeitet derzeit an ihrer ersten EP. Ihr Repertoire reicht vom hippigen 70er-Jahre-Style über Musicalsongs bis hin zur jazzigen Piano-Begleitung als verführerische Femme fatale. Bereits im Alter von elf Jahren begann Sofia eigene Songs zu schreiben.

Vue Belle aus München mit "Refugees"

Vue Belle besteht aus den Stimmen von Maria Apio (Uganda), Prince White (Nigeria), Mafo (Libyen) und dem Poetry-Slammer und Musiker Waseem, unter der musikalischen Leitung von Shavez (Peru). Als Wahl-Bayern kreieren sie gemeinsam ihren wirklich neuen Heimatsound: "Wir machen Heimatsound weil die Welt unsere Heimat ist."

Heimatsound-Festival im Live-Stream

Am letzten Juli-Wochenende treffen sich zum siebten Mal die Fans neuer Musik aus Bayern und dem Alpenraum. Beim Heimatsound-Festival in Oberammergau am 26. und 27. Juli treten die Bands im ehrwürdigen Passionstheater auf – mit dabei der/die Gewinner des Heimatsound-Wettbewerbs. Bayern 2 und BR Fernsehen begleiten die Veranstaltung, streamen das komplette Festival online, senden am Freitag und Samstag live im Radio und ab Herbst alle Konzerte im BR Fernsehen. Alle Informationen unter br.de/heimatsound

Heimatsound-Wettbewerb Zum sechsten Mal riefen in diesem Jahr Bayern 2 und BR Fernsehen Musikerinnen und Musiker aus Bayern auf, am Heimatsound-Wettbewerb teilzunehmen. Unter br.de/heimatsound konnten sie ihre Songs hochladen um mit ihrer Musik, ihren Texten und ihren Biografien zu beweisen, dass sie das Hier und Heute der bayerischen Musikszene verkörpern.

Die Gewinnerbands der vergangenen Jahre:

2018: Buck Roger & The Sidetrackers

2017: Liann

2016: Gamskampler

2015: Hundling und Paul Istance & The Magic Mumble Jumble

2014: Dexico

Heimatsound im BR Im Bayerischen Rundfunk hat neue Musik aus Bayern und dem Alpenraum einen festen Platz: Heimatsound auf Bayern 2, Heimatsound-Concerts im BR Fernsehen und das Heimatsound-Festival in Oberammergau sind die ersten Adressen für aktuelle Musik aus Bayern, Österreich, der Schweiz und Südtirol.

Weitere Informationen unter: br.de/heimatsound