Bayern neu entdecken Heimatrauschen ab Januar 2014 monatlich

Die ersten fünf Folgen des Magazins liefen erfolgreich im Frühjahr 2013, ab sofort wird "Heimatrauschen" nun monatlich im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt. In den neuen Folgen für 2014 besucht "Heimatrauschen" einen Skibau-Workshop für leuchtende Bretter, gibt einen Einblick in die Ausbildung von Kameragreifvögeln, zeigt Einrichtungstrends für zuhause und portraitiert Skateboarder, die durch Bauernhäuser rasen.

Florian Wagner moderiert nicht nur "Heimatrauschen", sondern lebt auch das Heimatgefühl, wie es in der Sendung gezeigt wird: daheim am oberbayerischen Tegernsee, unterwegs in der kreativen Szene. Er spielt in Hüttenkrimis, trägt moderne Trachtenmode und ist Outdoor-Fan. Der 36-Jährige präsentiert mit "Heimatrauschen" seine erste eigene Sendereihe im Bayerischen Fernsehen.