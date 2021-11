BR Fernsehen Sechs neue Folgen "Heimat der Rekorde"

Neu in dieser Staffel: In jeder Folge duellieren sich zwei Prominente in spannenden und auch unerwarteten Disziplinen – mit dabei sind Angela Ascher und Susanne Wiesner, Simon Pearce und Sebastian Winkler, Nina Eichinger und Markus Wasmeier, Christine Neubauer und Franziska Wanninger sowie Michl Müller und Sebastian Reich. Den Auftakt machen Miriam und Felix Neureuther.

Folge 1 am 10. Januar 2022, 20.15 Uhr:

Felix und Miriam Neureuther (Foto links) treffen auf Peter Rottmoser. Er ist mit seinen zehn deutschen Meistertiteln ein echter Rekordhalter im Eisstockweitschießen, der Disziplin, in der das Ehepaar Neureuther in dieser Sendung gegeneinander antritt. Auf 2.070 Höhenmetern befindet sich der höchstgelegene Bergsee Deutschlands: der kleine Rappensee – gelegen inmitten des idyllischen Naturschutzgebiets der Allgäuer Hochalpen. In Bayreuth in Oberfranken ist das "Heimat der Rekorde"-Team zu Besuch beim größten Vespa-Club Deutschlands. Rund 300 Mitglieder ist der Verein stark. Auf einen weiteren Rekordmeister trifft das Filmteam in Mittenwald in Oberbayern: Johann Schober ist achtfacher Sieger der Gamsbart-Olympiade in der Königsklasse. In Kollnburg, Niederbayern, findet ein Weltrekordversuch statt, und das im Sinne eines guten Zweckes: Thomas Bielmeier und drei Kollegen vom SV Kollnburg wollen die größte tragbare Getränkekiste der Welt mit 300 Flaschen über 25 Meter weit tragen.