Mit Peter Kraus, Francine Jordi u.a. Hansi Hinterseer unterwegs in der Südsteiermark

Natur, Tiere, Brauchtum, Tradition und jede Menge Musik – all das präsentiert Hansi Hinterseer in seiner Sendung "Hansi Hinterseer – Sommertraum an der Südsteirischen Weinstraße", die das BR Fernsehen am Samstag, 4. Mai 2019 um 20.15 Uhr ausstrahlt. Der musikalische Streifzug führt ihn von der Remschnigg Alm an der Grenze zu Slowenien über die Herzerlstraße in die Sulmauen, wo er neben prominenten Gästen wie Peter Kraus, Francine Jordi und Linda Hesse auch interessante Menschen aus der Region trifft.

Auf seiner Reise trifft Hansi Hinterseer nicht nur Persönlichkeiten aus der Region, die ihm die Schönheiten und Besonderheiten ihrer Heimat mit Stolz und Freude vorstellen, er entdeckt auch an erlebnisreichen Tagen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, wie einzigartig und vielfältig Fauna und Flora in diesem Teil der Steiermark sind. Außerdem lernt er den kulturellen Reichtum der Region kennen und genießt kulinarische Köstlichkeiten, für die die Südsteirische Weinstraße weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist.



Der Schlagerstar und frühere Skirennläufer präsentiert in der Sendung auch seine beliebten Hits und neue Songs. Außerdem begrüßt er musikalische Gäste wie Peter Kraus, Francine Jordi, Linda Hesse, die Stoakogler, Leo Meixner CubaBoarisch 2.0, Monika Avsenik, Perpetuum Jazzile, Vincent & Fernando oder die ortsansässige Hausmusik Jamnik. Begleitet wird Hansi Hinterseer erneut von Berner Sennenhund Ustin. Produziert wird die Sendung von Interspot Film.



Hansi Hinterseer über den Dreh in der Südsteiermark:

"Wieder einmal hab ich eine neue Region kennenlernen dürfen und ich kann sagen, hier genießt man den Moment, schätzt die Natur und versteht es zu genießen. Egal ob es das Spazieren ist, das Verweilen mit Freunden, das Essen, der Wein oder die Musik. Meine Gäste lassen Grenzen verschwinden. Hier pflegt man noch gute Nachbarschaft und auch zwischen Polka-, Boarischen- oder Salsaklängen ist oft nur ein Atemzug."



Die Sendung ist eine Gemeinschaftsproduktion von ORF 2, HR, BR und MDR und ist nach der Ausstrahlung bis zum 11. Mai in der BR Mediathek verfügbar.

BR Fernsehen

Samstag, 4. Mai 2019, 22.00 Uhr

Da wo das Glück beginnt

Mit Hansi Hinterseer, Anja Kruse, Simone Heher, Wolfgang Fierek u. v. a.

Drehbuch: Eduard Ehrlich

Regie: Karl Kases

Die beliebte Familie Sandgruber gerät einmal mehr in arge Turbulenzen. Hansi Hinterseer alias Hansi Sandgruber muss sich diesmal um den Waisenjungen Benni kümmern, der völlig verstört auf dem Branderhof auftaucht. Damit gerät Hansi in Streit mit seinem Bruder Franz und mit Freundin Christl, die sich vernachlässigt fühlt. Und wieder mischt Architektin Viktoria mit und sorgt mit ihren Intrigen für zusätzlich Zündstoff. Gedreht wurde an Originalschauplätzen in Österreich.