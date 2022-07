BR Fernsehen Zum 80. Geburtstag von Hannelore Elsner

Der Bayerische Rundfunk gedenkt Schauspielerin Hannelore Elsner, die am 26. Juli 2022 ihren 80. Geburtstag gefeiert hätte, mit drei Spielfilmen im Programm. Alle Filme sind nach Ausstrahlung in der ARD Mediathek abrufbar.

Das BR Fernsehen zeigt am Samstag, 23. Juli, um 20.15 Uhr den Film "Die Diva, Thailand und wir!" von Regisseurin Franziska Buch. Ab 22.00 Uhr folgen Doris Dörries Publikumslieblinge "Kirschblüten – Hanami" mit Elmar Wepper, Birgit Minichmayr, Maximilian Brückner und die Fortsetzung "Kirschblüten & Dämonen" mit Golo Euler, Aya Irizuki und Elmar Wepper. Die BR-Kinokoproduktion wird erstmals im BR Fernsehen ausgestrahlt.

Die Filme im Überblick:

Samstag, 23. Juli 2022, 20.15 Uhr

"Die Diva, Thailand und wir!"

Fernsehfilm, D 2016

Regie: Franziska Buch

Drehbuch: Aglef Püschel, Franziska An der Gassen

Mit Hannelore Elsner, Anneke Kim Sarnau, Marcel Mohab, Lina Hüesker, Luis August Kurecki, Karl Fischer u. a.

ARD Mediathek: nach Ausstrahlung drei Monate

Das Leben der Neuendorffs ändert sich, als plötzlich Susannes 72-jährige Mutter Anneliese (Hannelore Elsner) pflegebedürftig vor der Tür steht. Nicht nur, dass die ehemalige Opernsängerin mit ihren Allüren alle zur Weißglut treibt, nun muss sie auch in den Familienurlaub nach Thailand mitgenommen werden. Der Gau für die Neuendorffs! Gab es in Thailand nicht diese zauberhaften, preiswerten Pflegeheime für deutsche Senioren? 11.000 km weit weg? Das ist exakt der Abstand, den sich Susanne (Anneke Kim Sarnau) zu ihrer Mutter wünscht. Und so entscheidet sich Susanne für "Outsourcing" ihres Problems und bucht einen Platz in so einem thailändischen Pflegeheim. Blöd nur, dass der Rest der Familie und vor allem Anneliese von all dem nichts ahnt. Die hat nämlich ein ganz anderes Problem…

Samstag, 23. Juli 2022, 22.00 Uhr

"Kirschblüten – Hanami"

Fernsehfilm, D 2007

Drehbuch und Regie: Doris Dörrie

Mit: Hannelore Elsner, Elmar Wepper, Maximilian Brückner, Felix Eitner, Birgit Minichmayr, Aya Irizuki, Nadja Uhl u. a.

ARD Mediathek: nach Ausstrahlung bis 30. Juli 2022

Rudi (Elmar Wepper) und Trudi (Hannelore Elsner) sind gemeinsam alt geworden und haben sich in ihrem ereignislosen Alltag auf dem bayerischen Land eingerichtet. Dabei nehmen die beiden in Kauf, dass ihre erwachsenen Kinder – zwei leben in Berlin, eins in Tokio – ihnen fremd geworden sind. Doch Rudi ahnt nicht, dass Trudi heimlich von einem anderen Leben träumt. Als Trudi von ihrem Arzt erfährt, dass ihr Mann Krebs im Endstadium hat, entscheidet sie sich, ihrem Mann nichts zu sagen. Stattdessen überredet sie ihn zu einer Reise nach Berlin – zu den Kindern Klaus (Felix Eitner) und Karolin (Birgit Minichmayr) und zu den Enkeln, die dort leben. Eigentlich aber ist Japan das Land ihrer geheimen Sehnsüchte, wo sie ihren Lieblingssohn Karl (Maximilian Brückner) besuchen will. Mit Rudi einmal die Kirschblüte zu erleben und den heiligen Berg Fuji zu sehen, das wäre das Paradies.

Samstag, 23. Juli 2022, 0.15 Uhr

"Kirschblüten & Dämonen"

Fernsehfilm, D 2019

Drehbuch und Regie: Doris Dörrie

Mit Golo Euler, Aya Irizuki, Elmar Wepper, Hannelore Elsner, Felix Eitner, Floriane Daniel, Birgit Minichmayr, Sophie Rogall u. a.

ARD Mediathek: vorab ab Freitag 22. Juli, 19.00 Uhr bis Freitag, 29. Juli 2022, 19.00 Uhr