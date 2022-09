Bayerische Serie Hammer & Sichl

Selbstüberschätzung grenzenden Slogan starten der nach München gezogene Stralsunder Heizungsinstallateur Jens Hammer (Tim Wilde) und sein Partner, der Schwabinger Lebens- und Überlebenskünstler Toni Sichl (Wolfgang Fierek) mit ihrem neu gegründeten Handwerker-Betrieb „Hammer & Sichl“ in die Selbstständigkeit. Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit sind dabei denkbar ungünstig: Während Jens nach seiner gescheiterten Ehe mit Disziplin und Fleiß auf einen erfolgreichen Neustart setzt und so hofft, den Respekt seiner Tochter Peggy (Melina Borcherding) zurück zu gewinnen, zählt für den quirligen Toni nur, möglichst stressfrei das Leben in Schwabing zu genießen. Auch, was das Leistungsspektrum angeht, sind sich die beiden nicht wirklich einig: Während Jens immerhin handwerkliche Grundkenntnisse besitzt, punktet Toni in erster Linie mit seiner charmanten großen Klappe und seinen vielen Bekannten, Bekanntschaften und Spezl’n, die ihm fast immer zur Seite stehen. Dass Toni dabei oft nur Glück hat und mit seinem gutgelaunten Improvisationstalent bei der Kundschaft in der Regel besser ankommt als der pflichtbewusste und ordentliche Jens, bringt seinen Partner regelmäßig auf die Palme.