BR Fernsehen Zum 80. Geburtstag von Günther Maria Halmer

Zum 80. Geburtstag von Günther Maria Halmer

Der Bayerische Rundfunk gratuliert dem vielfach ausgezeichneten Schauspieler Günther Maria Halmer zu seinem 80. Geburtstag am 5. Januar 2023. Das BR Fernsehen zeigt erstmals die Lebenslinien "Günther Maria Halmer – Der Weg bleibt das Ziel" am Montag, 2. Januar, um 22.00 Uhr. Daran anschließend um 22.45 Uhr eine Folge der "Münchner Geschichten" und am 7. Januar um 20.15 Uhr die Spielfilme "Mein Nachbar, sein Dackel & ich" sowie um 22.00 Uhr "Plötzlich Opa". Beide Filme sind nach Ausstrahlung drei Monate in der ARD/BR Mediathek abrufbar, die Lebenslinien bereits ab 29. Dezember 2022.