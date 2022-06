58. Grimme-Preis Grimme-Preis für BR-Produktion "Geliefert"

"In 90 Minuten gelingt ein realistischer Blick auf das moderne Prekariat, auch die Pandemie klingt an. Mit dem alleinerziehenden Vater, der an sich zweifelt, der schuftet und dem es doch nicht gelingt, sich und seinem Sohn ein finanziell abgesichertes Leben zu ermöglichen, zeigt der Film uns immer auf Augenhöhe mit seinem Protagonisten, wie die Arbeits- und Lebenswelt vieler Menschen in Deutschland aussieht. Figurenkonstellationen und Familienkonflikte, die nicht alltäglich im Fernsehen zu sehen sind, werden realistisch und glaubwürdig erzählt. Bjarne Mädel hat durch sein facettenreiches Schauspiel einen großen Anteil daran. Durch die alltäglichen Situationen werden wir, die Zuschauenden, involviert in das Geschehen: Wir sind diejenigen, die bestellen, die die Arbeitsbedingungen der Paketzustellenden hinnehmen und nicht hinterfragen."