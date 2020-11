BR Fernsehen Das Weihnachtsmenü kommt dieses Jahr vom Grill

Es wird weihnachtlich am Grill! In einer Spezialfolge von "Grillen mit Ali und Adnan" dreht sich bei Spitzenkoch Ali Güngörmüş und Schauspieler Adnan Maral alles um das wohl liebste Fest der Deutschen: Weihnachten. Das BR Fernsehen zeigt die Sendung am Montag, 21. Dezember 2020, um 21.00 Uhr (danach für 12 Monate in der BR Mediathek) – noch rechtzeitig, um die vorgestellten Gerichte selbst nachzukochen bzw. nachzugrillen.