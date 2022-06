BR Fernsehen Vier neue Folgen "Grillen mit Ali und Adnan"

Gockerl meets Tropenfrüchte – Freitag, 17. Juni 2022, 19.30 Uhr Pünktlich zum Auftakt der diesjährigen Grillsaison zeigen der Schauspieler Adnan Maral und der Spitzenkoch Ali Güngörmüş in vier neuen Folgen, was man – außer Würstel und Steaks – alles auf dem Grill zubereiten kann. Auch diesmal stehen Regionalität, Saisonalität, Nachhaltigkeit und natürlich der Spaß am Genuss wieder im Mittelpunkt. Bevor der Grill angeheizt wird, besucht Adnan Maral auch diesmal wieder Höfe in ganz Bayern, um dort die benötigten Produkte einzukaufen.

In der ersten Folge ist Adnan mit dem Fahrrad auf dem Weg zum Gockerlhof Weller von Christine und Holger. Dazu hat sich Adnan noch etwas ganz Besonderes überlegt: Tropisches Obst und Gemüse aus Bayern. Das Motto diesmal: Gockerl meets Tropenfrüchte!

Der Grill steht wieder in einem verwunschenen Obstgarten und wie immer wird nicht nur gegrillt, sondern auch gelacht.

Ziege mit Waldgemüse – Freitag, 24. Juni 2022, 19.30 Uhr Adnan Maral ist wieder unterwegs, um Zutaten für seinen Grill-Freund Ali Güngörmüş zu besorgen, und er trifft Christine. Sie ist Expertin für essbare Pflanzen, die wild in der Natur wachsen und an denen wir tagtäglich achtlos vorbeilaufen. Von Christine erfährt Adnan auch, welche Wildpflanzen man für einen Grillabend einplanen kann.

Zum Waldgemüse soll es Ziegenfleisch geben. Warum viele das Fleisch der Ziegen noch nicht auf ihrem Speise- und Grillplan haben, erfährt Adnan auf dem Bio-Hof von Ziegenbauer Günther. Denn Ziegenfleisch ist fettarm und nahrhaft und in Teilen Südamerikas das, was hierzulande das Schwein ist. Adnan bringt somit zwei große unbekannte Zutaten zur Grillverabredung mit Ali.

Das Messer und ein ganzes Lamm – Freitag, 1. Juli 2022, 19.30 Uhr Auch beim Grillen ist das richtige Handwerkszeug das A und O. Für einen Koch das wichtigste Utensil - ein gutes Messer. Aber was macht ein Messer zu einem richtig guten? Und wie schleift man ein Messer richtig? Das alles lässt sich Adnan von den Messerprofis Luca und Florian erklären. Anschließend besucht er den Schäfer Stephan, denn Adnan will heute Ali mit einem ganzen Lamm herausfordern. Quasi Spanferkel, aber mit Lamm.

Ali ist dabei - und schon bald dreht sich das Lamm am Spieß bei heißer Glut. Den Gästen hat's geschmeckt und so stoßen alle zum Abschluss an einem großen Feuer auf das feine Essen und das Leben an.