BR Fernsehen zeigt "Herz aus Glas" Der BR gratuliert Werner Herzog zum 80. Geburtstag

Inhalt:



"Herz aus Glas“ ist Werner Herzogs Chronik über den Abstieg einer Gesellschaft in einem kleinen bayerischen Dorf im 19. Jahrhundert, die an ihrer Trägheit und ihrer Verblendung zerbricht. In einer Glashütte in dem Dorf wird das wertvolle "Rubinglas" hergestellt. Doch plötzlich stirbt der Glasbläsermeister Mehlbeck und nimmt das Geheimnis zur Fertigung mit ins Grab. Die Bewohner verstehen erst langsam, welche Auswirkungen dieser Verlust auf ihr Leben hat. Fabriken müssen geschlossen werden und die Bewohner verlieren ihre Existenzgrundlage. Allmählich verlieren sie auch nach und nach ihre Orientierung, sind verwirrt und stürzen letztlich in den Wahnsinn. Der Hüttenbesitzer (Stefan Güttler) holt aus den Bergen den Hellseher Hias, gespielt von Josef Bierbichler, der darauf angesetzt wird, das Geheimnis der Herstellung des Rubinglases aus dem Jenseits zurück zu holen. Doch Hias bekommt ganz andere Visionen – er sieht kollektive Verrücktheit und furchtbare Schrecken wie Hungersnöte und die totale Zerstörung durch Weltkriege im Europa des 20. Jahrhunderts vorher…