Vom BR im ERSTEN / BR Fernsehen / Bayern 1 Gottesdienste zu den Osterfeiertagen

Karfreitag, 10. April 2020

21.00 bis 22.15 Uhr, im BR Fernsehen

Papst Franziskus betet den Kreuzweg

Live aus Rom

Live-Stream in der BR Mediathek online unter: www.br.de/mediathek



In diesem Jahr stammen die Meditationen von Strafgefangenen und Menschen, die mit der Gefängniswelt zu tun haben: Aufseher, Opfer, Richter, Familien der Insassen sowie zu Unrecht Angeklagte. Papst Franziskus hat die Strafanstalt Due Palazzi der norditalienischen Stadt Padua dazu eingeladen, die Texte des Kreuzwegs zu verfassen.



Der Kreuzweg thematisiert 14 Stationen, von der Verurteilung zum Tode bis zur Grablegung.



Es kommentieren Monsignore Erwin Albrecht und Elisabeth Möst.





Karsamstag, 11. April 2020

22.00 bis 23.00 Uhr, im BR Fernsehen

Evangelischer Gottesdienst zur Osternacht

Live aus der Himmelfahrtskirche in München-Sendling

Live-Stream in der BR Mediathek online unter: www.br.de/mediathek



Mitte und Höhepunkt der Osternachtsfeier ist die Botschaft: Christus ist auferstanden! Er ist hier und jetzt bei uns und unter uns: Symbolisch im Licht der Osterkerze, das sich verbreitet und die dunkle Kirche erhellt; verkündet im Osterevangelium und in der Predigt.



Auch, wenn im Kirchenraum die Gemeinde fehlt, so ist doch die Fernsehgemeinde eingeladen, gerade in schwierigen Zeiten auf diese Botschaft zu hören.



Die Predigt hält der EKD-Ratsvorsitzende und bayerischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Liturgin ist Pfarrerin Stephanie Höhner, die musikalische Gestaltung leitet Klaus Geitner.





Ostersonntag, 12. April 2020

11.00 bis 12.25 Uhr, vom BR im Ersten und zeitgleich im BR Fernsehen

Ostern in Rom

Gottesdienst mit Papst Franziskus und Segen "Urbi et orbi"

Live-Stream in der BR Mediathek online unter: www.br.de/mediathek



Zum ersten Mal seit der Antike feiert der Papst das Fest der Auferstehung Jesu Christi ohne die direkte Anwesenheit von Gläubigen. Trotz der Corona-Pandemie und des internationalen Gesundheitsnotstands sollen die Gottesdienste aber unter den vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen stattfinden. Papst Franziskus bittet die Katholiken weltweit, besonders für die alten Menschen zu beten und sich solidarisch zu zeigen.



Die Messe am Ostersonntag wird über Radio, Fernsehen und Internet übertragen. Für den Segen "Urbi et Orbi" haben sich 160 Sendeanstalten angemeldet.



Es kommentieren Monsignore Erwin Albrecht und Elisabeth Möst.



Weitere Sendungen online unter: https://www.br.de/mediathek/rubriken/religion-orientierung