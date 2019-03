In München, Nürnberg und Würzburg BR lädt zum Girls' und Boys' Day 2019 ein

Tontechnikerin und Veranstaltungskaufmann, Kamerafrau und Kaufmann für Büromanagement – der Girls' und Boys' Day räumt mit traditionellen Rollenklischees auf. Auch in diesem Jahr begrüßt der Bayerische Rundfunk an den Standorten München, Nürnberg und Würzburg wieder technikinteressierte Mädchen und im Funkhaus in München auch Jungs, die sich beruflich ausprobieren wollen. Ziel des BR ist es, die Jugendlichen für Berufsfelder zu interessieren, die sonst eher vom jeweils anderen Geschlecht gewählt werden.