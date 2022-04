BR Gerhard Polt zum 80. Geburtstag

Auf Bayern 2, im BR Fernsehen und in der Mediathek sowie mit einer Doku im Ersten gratuliert der Bayerische Rundfunk Gerhard Polt zu seinem 80. Geburtstag am 7. Mai 2022. Bereits am 10. April sendete Bayern 2 das Hörspiel "Kinderdämmerung" von und mit Gerhard Polt aus dem Jahr 1996. Am Geburtstag selbst porträtiert Bayern 2-Autor Christoph Leibold das bayerische Multitalent um 8.05 Uhr mit dem Feature "Was Sie schon immer über Gerhard Polt wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten".

Das BR Fernsehen zeigt ebenfalls am 7. Mai Polts satirischen Spielfilm "Man spricht deutsh" um 20.15 Uhr erstmals in einer restaurierten Fassung und danach eine Neuproduktion, die Dokumentation von Victor Grandits "Der Mensch ist ein Viech, was lacht – Gerhard Polt und seine Welt des Humors" um 21.35 Uhr (Erstsendung im Ersten am 5. Mai 2022, 00.20 Uhr). In der BR Mediathek sind außer diesen Sendungen u. a. alle 13 Teile der Kult-Reihe "Fast wia im richtigen Leben" zu finden.

Die Sendungen in der Übersicht

Bayern 2

Sonntag, 10. April 2022, 15.05 Uhr

Hörspiel: "Kinderdämmerung"

Von Gerhard Polt

Mit Gerhard Polt, Gisela Schneeberger, Matthias Beltz, Axel Milberg, Michael Tregor Anette Spola, Jens Jensen

Komposition: Christoph Well und Dieter Fuchs

Regie: Jürgen Geers

hr/BR/text & ton 1996

"Wir sind jedenfalls nicht so blöd, unser Geld in ein Kind zu investieren", sagt Gerhard Polt. Aber natürlich steckt hinter Polt wieder eine dieser Figuren aus seinem satirischen Sammelsurium, die unter leutseliger Biedermannsmaske den engstirnigen, sadistischen Egomanen erkennen lassen.

Freitag, 6. Mai 2022, 14.05 Uhr

radioSpitzen: Mitschnitt des Eröffnungsabends zur Verleihung des Kabarettpreises "Salzburger Stier" 2019 mit Gerhard Polt und den Well-Brüdern aus'm Biermoos vom 10. Mai 2019 im Kursaal Meran (Südtirol)

Seit über vierzig Jahren brilliert Gerhard Polt als Kabarettist und Satiriker, als Filmregisseur und Hörspielmacher, als Geschichtenerzähler, Philosoph und begnadeter Beobachter. Für seine Kunst, den Wahnsinn im Alltäglichen erkennbar zu machen, wurde Gerhard Polt 2019 mit einem Ehrenpreis beim "Salzburger Stier" ausgezeichnet.

Samstag, 7. Mai 2022, 8.05 Uhr

Bayerisches Feuilleton: "Was Sie schon immer über Gerhard Polt wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten" NEU

Von Christoph Leibold

Zum Nachhören in der ARD Audiothek

Für das Bayerische Feuilleton hat die humoristische Naturgewalt Gerhard Polt eine der inzwischen raren Ausnahmen gemacht und ein Interview gegeben. Dazu hat er zum Spaziergang an seinen geliebten Schliersee eingeladen: zur allmählichen Verfertigung des Gesprächs beim Gehen. Bewunderer, Freunde und vielleicht sogar Feinde des großen Humoristen haben dem Autor Christoph Leibold ihre Fragen mit auf den Weg gegeben – um endlich das zu erfahren, was sie schon immer über Gerhard Polt wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen gewagt hatten.

BR Fernsehen

Samstag, 7. Mai 2022, 20.15 Uhr

"Man spricht deutsh"

Satirischer Spielfilm von Hanns Christian Müller, der gemeinsam mit Gerhard Polt auch das Drehbuch schrieb, aus dem Jahr 1988.

Nach Ausstrahlung für 30 Tage in ARD Mediathek und BR Mediathek

Die deutsche Familie Löffler (Gerhard Polt, Gisela Schneeberger, Thomas Geier) aus Ampermoching, die verbringt ihren Sommerurlaub im fiktiven italienischen Badeort "Valcina Mare" bei Terracina. Dort kritisieren die überwiegend deutschen Gäste vor allem die italienischen Sitten und sind der Meinung, dass Italien doch ein schönes Land wäre, wenn halt nicht die Italiener wären. Zudem erlebt das Ehepaar Löffler bizarre Tagträume voller williger Sexbomben und eigenwilliger Playboys wie Herrn Eigenbrodt (Dieter Hildebrandt) oder Herrn von Bornstedt (Werner Schneyder). „Man spricht Deutsh“, der zuletzt 1999 im BR Fernsehen zu sehen war, wird erstmals in einer restaurierten Fassung gezeigt.

Samstag, 7. Mai 2022, 21.35 Uhr

"Der Mensch ist ein Viech, was lacht – Gerhard Polt und seine Welt des Humors" NEU

Dokumentation von Victor Grandits

BR 2022, 45 Minuten

(Erstausstrahlung im Ersten am 5. Mai 2022, 00.20 Uhr)

Nach Ausstrahlung in ARD Mediathek und BR Mediathek

Der Film dreht sich um Gerhard Polts ganz eigene Lebensgeschichte des Humors. Von den ersten makaber-witzigen Erlebnissen als kleiner Junge im München der Nachkriegszeit bis heute: der Humor zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben. Polt selbst erzählt von seinen Vorbildern und zeigt Filmausschnitte seiner Helden, über die er heute noch lachen kann. Dazwischen kommen Menschen zu Wort, die wie Gerhard Polt ihr Leben dem Lachen verschrieben haben, Komiker, Kabarettisten – Michael Mittermeier, Josef Hader, Luise Kinseher – die eines verbindet: Gerhard Polt als ihr Vorbild, ihr Meister, der über alle hinausragt. Aktuelle Aufnahmen von Bühnenauftritten, darunter Ausschnitte aus dem Jubiläumsprogramm „40 Jahre Gerhard Polt und die Well-Brüder“, ergänzen diesen sehr persönlichen und ungewöhnlich nahen Dokumentarfilm.

Samstag, 7. Mai 2022, 22.35 Uhr

"Gerhard Polt – Ekzem Homo"

Bühnenprogramm, 2015

Nach Ausstrahlung in ARD und BR Mediathek

In der Theaterproduktion der renommierten Münchner Kammerspiele mutet es fast wie im richtigen Leben an, wenn Gerhard Polt, die Well-Brüder, Stefan Merki und Konate Funke in drei improvisierten Vorgärten einer Reihenhaussiedlung eine thematische Perlenschnur aus den menschlichen Schwächen Unverständnis, Neid und Missgunst aufreihen. "Ekzem Homo" ist hinterfotzige Komik, satirische Sezierlust und deftiger Wutausbruch in einem! Gerhard Polt präsentiert bravourös seine Sicht auf die faulige Seite einer kleinbürgerlichen Denkwelt, die in der Kernfrage gipfelt: "Wer ist W i r? Seine Antwort darauf: Ich jedenfalls nicht! W i r sind immer die andern!"

