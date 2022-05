Noch besserer Empfang über Digitale Sendernetze Geplanter DAB+ Ausbau 2022 in Bayern mit sechs neuen Standorten

Bis zum Jahresende ist der Aufbau neuer DAB+ Sendeanlagen im landesweiten Kanal 11 D sowie im jeweiligen Regionalkanal in folgenden Regierungsbezirken und Orten geplant:



Unterfranken: Neustadt am Main, Schweinfurt-Schonungen

Oberpfalz: Fuchsmühl

Oberbayern: Inntal Ebbs (Standort in Tirol)

Oberfranken: Pegnitz

Mittelfranken: Hersbruck



Der BR betreibt für die DAB+ Verbreitung in Bayern sechs verschiedene Regionalnetze sowie ein landesweites Sendernetz, aktuell mit 77 Senderstandorten. Bereits jetzt können über dieses Netz 95 Prozent der Einwohner Bayerns DAB+ innerhalb von Gebäuden (indoor) empfangen. Mobil, im Auto sowie im Außenbereich (outdoor) sind 98,7 Prozent der Einwohner versorgt. Auf bayerischen Autobahnen besteht Vollversorgung. Durch den geplanten Ausbau wird das BR-Sendernetz bis zum Jahresende voraussichtlich auf 83 Standorte wachsen. Dadurch verbessert sich die Empfangbarkeit von DAB+ kontinuierlich weiter.