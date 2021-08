Gemeinschaftsaktion von PULS, BAYERN 3, Bayern 2 und der BR KulturBühne Support-Initiative GEMEINSAM LAUTER zieht positive Bilanz

Die Gemeinschaftsaktion endet vorerst am Donnerstag, 5. August um 0.30 Uhr mit einer letzten neuen GEMEINSAM LAUTER-Spezialsendung im BR Fernsehen – mit dabei sind die Band LIONLION und die Künstlerin Elena Steri in Bayreuth. Am 19. und 26. August, gibt es donnerstags ab 0.10 Uhr GEMEINSAM LAUTER Best-Of-Sendungen und die besten Live-Sessions mit den Highlights der letzten Monate. Alle Inhalte unter dem Motto GEMEINSAM LAUTER sind weiterhin auf der Webseite von PULS , der BR KulturBühne und in der BR Mediathek zu finden.

Sieben Monate lang tourte GEMEINSAM LAUTER durch alle Regierungsbezirke in Bayern und produzierte unter erschwerten Produktionsbedingungen und strengen Hygienemaßnahmen in leeren Clubs 50 Live-Sessions, über 20 Stunden DJ-Sets und über 50 Interviews mit Clubbetreibenden, DJs und Musik-Acts. Um gemeinsam ein starkes Zeichen für die heimische Musikszene zu setzen, vereinten die BR-Programme ihre Reichweiten, Netzwerke und Musikkompetenzen und konnten mit der aufmerksamkeitsstarken Aktion Künstlerinnen und Künstler in dieser schweren Zeit noch besser unterstützen: So wurde das vielfältige Programmangebot aus Reportagen, Konzerten, Interviews und DJ-Livestreams auf den jeweiligen BR-Programmseiten, in den Social-Media-Kanälen des BR, im BR Fernsehen und den Radioprogrammen der Partner abgebildet und erreichte ein Millionenpublikum über alle crossmedialen Ausspielwege hinweg. Nun blicken die Macherinnen und Macher positiv in die Zukunft und möchten weiterhin programmübergreifend wirken – die etablierten Workflows und die intensive Vernetzung sollen auch zukünftig zur Unterstützung und Förderung der bayerischen Musiklandschaft bestehen bleiben.