Symphonieorchester und Chor des BR Gedenkkonzert für Mariss Jansons am 15. Januar in München

Zu Ehren ihres langjährigen Chefdirigenten Mariss Jansons, der am 1. Dezember 2019 verstorben ist, bringen Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks am Mittwoch, 15. Januar 2020, in der Philharmonie im Münchner Gasteig Gustav Mahlers Symphonie Nr. 2, die "Auferstehungssymphonie", zur Aufführung. Prominenter Dirigent dieses Gedenkkonzerts wird Zubin Mehta sein, der Mariss Jansons in enger Freundschaft verbunden war. Als Solistinnen konnten Golda Schultz (Sopran) und Gerhild Romberger (Alt) gewonnen werden.

Mariss Jansons, der seit 2003 Chefdirigent von Symphonieorchester und Chor des Bayerischen Rundfunks war, hätte am 14. Januar 2020 seinen 77. Geburtstag gefeiert. Am Tag darauf führen Chor und Orchester zu seinem Gedenken Gustav Mahlers Symphonie Nr. 2 in c-Moll auf.

Besondere Beziehung

Diesem Werk hat Mariss Jansons in seiner Amtszeit einen besonderen Platz eingeräumt. Es wurde nicht nur im Mai 2011 in München von ihm dirigiert. Auch im Rahmen einer Festival-Tournee im Sommer 2013 hat er es mit dem BRSO und BR-Chor mehrmals zur Aufführung gebracht – unter anderem bei den Salzburger Festspielen, bei den Londoner Proms sowie bei den Festivals in Luzern und Edinburgh.

Reinerlös für Stiftung "Neues Konzerthaus München"

Der Reinerlös aus dem Kartenverkauf für das Konzert am 15. Januar wird an die Stiftung "Neues Konzerthaus München" gespendet und fließt damit jenem Projekt des Freistaats Bayern zu, für das sich Mariss Jansons in den vergangenen 16 Jahren mit großer Leidenschaft eingesetzt hat – im Dienste des Musiklebens in München und ganz Bayern.

Programm:

Gustav Mahler Symphonie Nr. 2 c-Moll (Auferstehungssymphonie)



Mitwirkende:



Golda Schultz, Sopran

Gerhild Romberger, Alt

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Chor des Bayerischen Rundfunks

Zubin Mehta, Leitung

Konzerttermin:

Mittwoch, 15. Januar 2020, 19.00 Uhr, Gasteig München, Philharmonie

Karten sind ab Donnerstag, 19. Dezember 2019 erhältlich:

BRticket, Arnulfstraße 42 (im EG des BR-Hochhauses)

Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. und Fr. von 9.00 – 17.30 Uhr, Mi von 9.00 – 14 Uhr

Telefon: 0800 / 5900-594 oder über www.shop.br-ticket.de

Preise: € 26 / 37 / 52 / 62 / 74 / 87 – Schüler und Studenten € 8

Live-Übertragungen:

BR-KLASSIK überträgt das Konzert live ab 19.05 Uhr

- per Video-Livestream auf www.br-klassik.de/concert

- im Fernsehen auf ARD-alpha

- in BR-KLASSIK/Hörfunk.