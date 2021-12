Neue Talkshow "Gedankenpalast" – Oliver Polak geht mit seinen Gesprächsgästen in den Wald

Der mit dem Grimme-Preis und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Stand-up-Comedian Oliver Polak talkt wieder – und das an einem ungewöhnlichen Ort: In seiner neuen, einstündigen Talkshow "Gedankenpalast" im BR Fernsehen und in der ARD Mediathek empfängt er seine Gäste nicht in einem Fernsehstudio, sondern mitten im Wald. Drehbeginn für die ersten fünf Folgen ist an diesem Wochenende in Brandenburg. Ab Frühjahr 2022 wird "Gedankenpalast" im BR Fernsehen sowie in der ARD Mediathek zu sehen sein.