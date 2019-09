Initiative von BAYERN 3, ADAC und Deutscher Polizeigewerkschaft "Gaffen geht gar nicht!" – Aktion gegen Sensationsgier

BAYERN 3 spielt die Hits aus den Charts und ganz viel neue Musik - von bayerischen Newcomern und internationalen Megastars. BAYERN 3 Fans sind mit ihrem Lieblingsradio immer mittendrin - mittendrin in der aktuellen Musikszene, mittendrin in spannenden Diskussionen, mittendrin im Leben! Die Moderatoren begleiten Millionen von Hörerinnen und Hörer rund um die Uhr durch den Tag. Sie sind witzig und unterhaltsam, haben immer ein offenes Ohr und informieren kompetent über alles, was Bayern bewegt. Egal ob im Radio, über die App, den Webstream, auf bayern3.de oder in den Social-Media-Kanälen und jetzt neu auf Smart-Speakern: BAYERN 3 ist immer mittendrin und live dabei! Events wie das gigantische BAYERN 3 Dorffest, das Partyschiff oder die Liveclubs bringen die Stars in die bayerischen Regionen.