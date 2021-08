Zum Bundesligastart Neue digitale Angebote für Fußballfans bei BR24Sport

Die Bundesligaspiele des FC Bayern München, des FC Augsburg und der SpVgg Greuther Fürth sowie der bayerischen Zweitligisten 1.FC Nürnberg, Jahn Regensburg und FC Ingolstadt in voller Länge live und ohne Unterbrechung hören: Das ist mit dem neuen digitalen Audio-Angebot von BR Sport ab sofort möglich.

Bundesliga-Startschuss mit Gladbach - Bayern am 13. August 2021

Premiere in der Bundesliga ist beim Eröffnungsspiel der neuen Saison zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München am Freitag, 13. August 2021.

Per Audio-Livestream die Spiele des Lieblingsklubs immer und überall hören

Zu empfangen sind die Reportagen, die von Reportern des BR und der ARD gewohnt packend kommentiert werden, als Audio-Livestream auf BR24Sport.de und in der BR24-App. Um das neue Angebot zu nutzen, brauchen Fußballfans nur ein Mobilgerät und können die Spiele ihres Lieblingsklubs künftig immer und überall genießen. Außer über die genannten BR-Kanäle sind die Audio-Livereportagen aller Spiele der Bundesliga und der Zweiten Liga ab der neuen Saison auf sportschau.de und in der ARD Audiothek zu erleben, zum Angebot gehört hier auch die Livekonferenz.

Die Tore ab Montagmorgen noch einmal schauen - im Netz und in der App

Ebenfalls neu im digitalen Angebot von BR24Sport sind Highlight-Videoclips von allen Erst- und Zweitligaspielen der bayerischen Vereine: Nach jedem Spieltag sind sie montags ab 0.00 Uhr mit einem Klick für die User auf BR24Sport, in der BR24App sowie den Social-Media-Kanälen von BR24 Sport abrufbar. So verpassen Fußballfans, die am Wochenende keine Zeit hatten, kein Tor ihres Lieblingsklubs.