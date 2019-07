Neue Saison 2019/20 Die bayerischste 3. Liga aller Zeiten im BR

Attraktive Livespiele im Fernsehen plus umfassende und aktuelle Informationen auf allen Kanälen: So berichtet der BR über die bayerischste 3. Fußball-Liga aller Zeiten mit gleich fünf Teams aus dem Freistaat.

Ab nächstem Wochenende rollt in der 3. Fußball-Liga wieder der Ball – mit mehr bayerischen Mannschaften als je zuvor: Mit 1860 München, den Würzburger Kickers, der SpVgg Unterhaching, Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt und Aufsteiger FC Bayern München II gehen gleich fünf Klubs aus dem Freistaat auf Punktejagd, dazu Ex-Bundesligisten und Traditionsklubs wie Kaiserslautern, Braunschweig oder Duisburg.

Mit dem BR sind Fans in Bayern auch in der neuen Saison immer auf Ballhöhe. Das BR Fernsehen zeigt auf dem Sendeplatz samstags,14.00 Uhr, regelmäßig attraktive Livespiele – zum Auftakt am 20. Juli 2019 die Partie 1. FC Kaiserslautern gegen Unterhaching. Außerdem berichtet der BR auf allen Kanälen – Fernsehen und Radio, Online, in der BR24-App und via Social Media – umfassend und aktuell über die 3. Liga.

„Blickpunkt Sport“ samstags 17.15 Uhr als feste Adresse für die 3. Liga

Neben den Live-Spielen hat die 3. Liga ihre zuverlässige Heimat im BR Fernsehen immer samstags im „Blickpunkt Sport“: Zwischen 17.15 Uhr 17.45 Uhr gibt es im TV-Klassiker ausführliche Zusammenfassungen mit allen Toren und Höhepunkten der aktuellen Spiele von 1860 München, dem FC Bayern II, den Würzburger Kickers, dem FC Ingolstadt und der SpVgg Unterhaching sowie Interviews.

Alle Tore im Netz und in der App, Hörfunk-Berichte in „Heute im Stadion“

Auch mit den Netz- und Digitalangeboten des Bayerischen Rundfunks sind Fußball-Fans mittendrin im Drittliga-Geschehen. Sowohl unter BRsport.de als auch in der Nachrichten-App BR24 und auf den Social-Media-Kanälen der BR-Sportredaktion gibt es alle Tore der bayerischen Drittligisten sowie aktuelle Informationen. Im Hörfunk ist der Bayern 1-Klassiker „Heute im Stadion“ mit über einer Million Hörern die erste Adresse: Ab 17. August 2019 berichtet die Bundesliga-Sendung (samstags 15.05 bis 18.00 Uhr) immer auch über die aktuellen Drittliga-Spiele mit bayerischer Beteiligung. Zudem ist die 3. Liga fester Bestandteil des Fußballsamstags im Inforadio B5 aktuell.

Erstes Livespiel am 20. Juli: 1.FC Kaiserslautern – SpVgg Unterhaching

Als erstes Live-Spiel der neuen Saison im BR Fernsehen ist am Samstag, 20. Juli 2019, 14.00 Uhr, der Auftakt der SpVgg Unterhaching zu sehen. In der vergangenen Spielzeit musste die Truppe von Trainer Claus Schromm lange um den Klassenerhalt bangen. Nun hofft Haching auf einen erfolgreichen Start in eine möglichst sorgenfreie neue Saison. Der Gegner hat es allerdings in sich: Auf dem berüchtigten Betzenberg wartet der viermalige Deutsche Meister und Aufstiegs-Mitfavorit Kaiserslautern. Moderiert wird die Übertragung von Markus Othmer, der Kommentator ist Florian Eckl.

Halbzeit: Zusammenfassung 1860 München und Regionalliga Bayern

Als besonderes Schmankerl in der Halbzeitpause gibt es eine Zusammenfassung des Saison-Eröffnungsspiels vom Vorabend zwischen Preußen Münster und dem TSV 1860 München. Außerdem sind in den Halbzeitpausen der Livespiele wie in der Vorsaison Zusammenfassungen aus der Regionalliga Bayern zu sehen, die in diesem Jahr ebenfalls besondere Spannung verspricht. Denn erstmals steigt der Meister ohne Umweg über eine Aufstiegsrunde direkt in die 3. Liga auf. Am 20. Juli steht dabei die Partie Wacker Burghausen – TSV Rain am Lech im Fokus.

Nächste Live-Übertragung: Braunschweig –1860 München am 27. Juli

Auch im weiteren Saisonverlauf wird das BR Fernsehen die fünf bayerischen Vereine regelmäßig programmlich begleiten und auf dem attraktiven Fußball-Sendeplatz samstags, 14.00 Uhr, spannende Live-Übertragungen bieten. Am zweiten Spieltag – Samstag, 27. Juli – ist das Gastspiel des TSV 1860 München bei Eintracht Braunschweig zu sehen.