Fußball 3. Liga live Braunschweig - FC Ingolstadt im BR Fernsehen

Es ist das Topspiel des 14. Spieltages in der dritten Fußball-Liga: Der Tabellendritte Eintracht Braunschweig trifft am Samstag, 2. November 2019, auf den Fünften aus Ingolstadt. Das BR Fernsehen zeigt die Partie ab 14 Uhr live.

Nach einer kleinen Ergebniskrise mit drei Liga-Niederlagen in Folge hat das Ingolstädter Team von Jeff Saibene mittlerweile wieder die Kurve bekommen: In den letzten vier Spielen sammelten die "Schanzer" acht Punkte und blieben ungeschlagen; am vergangenen Wochenende wandelten sie gegen Münster sogar einen 0:2-Rückstand noch in einen Sieg um. Es ist also alles vorbereitet für ein Topspiel, das diesen Namen verdient.

Moderiert wird die Übertragung von Florian Eckl, Kommentator ist Philip Eger. Als Studiogast ist FCI-Geschäftsführer Franz Spitzauer dabei.

Mehr zur 3. Liga immer samstags ab 17.15 Uhr in „Blickpunkt Sport“

Neben attraktiven Livespielen hat die 3. Liga mit in dieser Saison gleich fünf bayerischen Vertretern ihre Heimat im BR Fernsehen samstags in "Blickpunkt Sport": Zwischen 17.15 und 17.45 Uhr gibt es jede Woche ausführliche Zusammenfassungen der aktuellen Spiele des TSV 1860 München, des FC Ingolstadt, der Würzburger Kickers, der SpVgg Unterhaching und des FC Bayern München II.

Alle Tore im Netz und in der BR24-App, Hörfunk-Berichte in „Heute im Stadion“

Auch mit den Netz- und Digitalangeboten des Bayerischen Rundfunks sind Fußball-Fans mittendrin im Drittliga-Geschehen. Sowohl unter BRsport.de als auch in der Nachrichten-App BR24 und den Social-Media-Kanälen der BR-Sportredaktion gibt es alle Tore der bayerischen Drittligisten sowie aktuelle Informationen. Im Hörfunk ist der Bayern 1-Klassiker „Heute im Stadion“ mit über einer Million Hörern die erste Adresse: Die Bundesliga-Sendung (samstags 15.05 bis 18.00 Uhr) immer auch über die aktuellen Drittliga-Spiele mit bayerischer Beteiligung. Zudem ist die 3. Liga fester Bestandteil des Fußballsamstags im Inforadio B5 aktuell.