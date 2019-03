DoX – Der Dokumentarfilm im BR früher oder später

Die preisgekrönte Doku-Serie "früher oder später" von Pauline Roenneberg (Redaktion: Natalie Lambsdorff, Matthias Leybrand), deren 4 Folgen am Mittwoch, 28. November ab 22.45 Uhr im BR Fernsehen ausgestrahlt werden, erzählt von dem tragisch-komischen Ringen um die Zukunft in einem Ort in der Oberpfalz: Milchbauern müssen zum Bestatter umsatteln und vegane Freidenker ziehen aufs katholische Land. "früher oder später" ist in der BR Mediathek drei Monate nach Ausstrahlung abrufbar.