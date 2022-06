BR Fernsehen / Bayern 2 Sendungen zum 80. Geburtstag von Friedrich von Thun

Der Bayerische Rundfunk gratuliert mit einem Filmabend im BR Fernsehen am 25. Juni: Um 20.15 Uhr ist Friedrich von Thun zunächst in Helmut Käutners Komödien-Klassiker "Lausbubengeschichten" als schüchterner Jäger Franz zu sehen. Um 22.05 Uhr folgt ein Film der beliebten Reihe "Zimmer mit Stall", den Abschluss bildet um 23.35 Uhr die Komödie "Mein süßes Geheimnis", in der Gila von Weitershausen und Friedrich von Thun als verliebte Streithähne brillieren. Alle Filme sind danach in der BR Mediathek abrufbar. Bayern 2 wiederholt am 10. Juli 2022 eine Ausgabe von "Eins zu Eins. Der Talk" mit dem Jubilar als Gesprächsgast.