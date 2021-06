Friedenspreis des Deutschen Films – Die Brücke Auszeichnung für BR-Koproduktion "Schachnovelle"

Der Bernhard Wicki Gedächtnis Fonds hat gemeinsam mit dem Freistaat Bayern, der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (SPIO) und dem Bayerischen Rundfunk am Dienstag, 22. Juni 2021, im Cuvilliés-Theater den Friedenspreis des Deutschen Films – Die Brücke verliehen. Dabei wurde Regisseur Philipp Stölzl für die Kinokoproduktion "Schachnovelle" (ARD Degeto/BR/ORF) in der Kategorie Nationaler Friedenspreis ausgezeichnet. Das BR Fernsehen berichtet am Sonntag, 27. Juni, um 10.30 Uhr über die Verleihung (in 3sat um 0.45 Uhr).