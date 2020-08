BR-Studio Franken #Freundschaftsanfrage: Social-Media-Reihe zu Nürnbergs Kulturhauptstadt-Bewerbung

Das Studio Franken des Bayerischen Rundfunks startet am Sonntag, 9. August 2020, in seinen Social-Media-Kanälen mit der neuen Reihe „#Freundschaftsanfrage“. Die Serie greift das Motto von Nürnbergs Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 auf, das ein „Miteinander“ als Ziel ausgibt – ein Miteinander von Menschen aus mehr als 160 Nationen, die in Nürnberg leben.